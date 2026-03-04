Els Bastoners Lauredians portaran el ball de bastons a la gira dels 20 anys de Buhos

Els Bastoners Lauredians de l’Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria formaran part de la gira del 20è aniversari de Buhos, una de les formacions més influents del panorama musical català actual. Formats a Calafell l’any 2005, Buhos s’ha consolidat com una de les bandes referents del pop-rock català. Amb un directe enèrgic i festiu, han omplert els principals festivals del país i han signat èxits com Volcans, Barcelona s’il·lumina o Mil batalles, convertint-se en habituals de les festes majors i grans escenaris del territori.
Pel que fa a la colla andorrana, acompanyarà el grup en diversos concerts d’aquesta gira commemorativa, concebuda també com un homenatge a la cultura popular.
De la Festa Major a una gira internacional
El primer contacte amb Buhos es va produir el juliol passat, durant la Festa Major de Sant Julià de Lòria quan, seguint la tradició, els Bastoners Lauredians van pujar a l’escenari amb la formació que amenitza la nit de dilluns.
El mateix vocalista del grup, Guillem Solé, va demanar expressament que els Bastoners Lauredians creessin la coreografia de la cançó “Actitud”, una peça que va ser concebuda per Jaume Torra, director artístic de l’Esbart Laurèdia des de fa 18 anys.
Per a aquells concerts de la gira on la colla andorrana no pugui assistir, està previst que la coreografia original pugui ser interpretada per altres colles locals de la zona, sempre reconeixent-ne l’autoria.
Els concerts confirmats
Tot i que la gira consta de 22 actuacions, la colla andorrana participarà en aquells concerts que permeten garantir la màxima projecció artística i institucional:
14/03 POBLE ESPANYOL (Barcelona) Inici de gira
03/05 FESTIVAL STRENES (Girona)
12/06 FESTIVAL CABRÓ ROCK (Vic)
19/06 FESTA DE LA PARRÒQUIA (Encamp)
04/07 CANET ROCK (CANET)
20/08 FESTA MAJOR DE MANRESA
19/09 FESTA MAJOR DE SANTA TECLA (Tarragona)
14/11 PALAU DE LA MÚSICA (Barcelona) Final de gira
Una trajectòria en creixement
La Colla de Bastoners Lauredians neix l’any 2014 de manera espontània com a secció independent de l’Esbart Laurèdia, per a donar resposta a la necessitat del jovent de viure la cultura popular amb entusiasme i de fer-la seva, aportant alhora nova energia al context cultural del país, unint arrel i present a través de la música actual.
Durant aquests 12 anys de vida, el grup s’ha dedicat a crear noves peces coreogràfiques desenvolupant un treball de constant innovació, inspirant-se en els èxits de les formacions convidades per la Festa Major, com Els Catarres (2016), Roba Estesa (2018), Oques Grasses (2019), Arc de Triomf (2022), Lildami (2023), Figa Flawas (2024) o el mateixos Buhos (2025).
Han participat en espectacles amb la Cobla Catalana dels Sons Essencials i El Pont d’Arcalís, així com en festivals de referència com el Dansàneu, el Contradans, el Jambo Street Music o el Internacional Sanremo Folk Dance Festival.
Des de 2019 participen a la Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya, destacant la 44a edició a Gavà i la 46a a Salou com a colla internacional convidada.
Una projecció que suma
La presència en aquests escenaris permet donar visibilitat a una iniciativa cultural nascuda al país que, des dels seus inicis, ha entès el toc de bastons com un punt de partida i no com un límit. Les estructures tradicionals han servit de base per a crear coreografies pròpies, pensades des d’una mirada actual i en diàleg constant amb la música moderna.
Aquesta manera de treballar, fidel a l’arrel però oberta al present, ha definit el projecte des del primer dia. I és, de manera natural, també una forma de contribuir a la projecció cultural d’Andorra: mostrant que la tradició pot evolucionar amb coherència, sensibilitat i respecte pel seu temps.