Jocs en català: “BioBlitz Delta de l’Ebre”

Capsa del joc “BioBlitz Delta de l’Ebre”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem té un marcat caràcter mediambiental: “BioBlitz Delta de l’Ebre”.

Aquest joc té per objectiu fer descobrir als participants la fascinant biodiversitat dels hàbitats del Delta de l’Ebre, un paratge amb una important biodiversitat que és ben a prop de nosaltres i que no tothom coneix. “BioBlitz Delta de l’Ebre” va ser creat per Jesús Ortiz, Ferran Turon i Toni Viader, mentre que el fabricant és CEN, l’Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals.

Aquest joc emmarcat en el gènere de medi ambient permet que hi puguin prendre part de 2 a 5 participants i està recomanat a partir dels 6 anys.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística