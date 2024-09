Es posa en marxa la prova pilot del Projecte esport-estudi amb 26 alumnes de segona ensenyança de l’Escola Andorrana

Bardina, Baró, Bonell i Cabanes durant la roda de premsa (SFGA)

Per tal de donar resposta a les necessitats dels joves esportistes del país d’augmentar els entrenaments setmanals i poder compaginar la pràctica esportiva amb l’escolarització obligatòria, el Govern ha posat en marxa el Projecte esport-estudi. Aquest, que inicialment tindrà forma de prova pilot durant aquest curs 2024-2025 al sistema educatiu andorrà, comptarà amb 26 alumnes de segona ensenyança. Es tracta d’un projecte destinat a una selecció d’esportistes que formen part del grup de tecnificació, seguint els criteris establerts conjuntament entre la federació i el ministeri encarregat de l‘esport. En l’elaboració del Projecte s’han implicat el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

L’objectiu del Govern és potenciar l’esport d’alt rendiment, promoure la continuïtat i constància de l’entrenament en l’esport escollit i facilitar la conciliació entre els estudis reglats i la pràctica de l’esport. “No només es tracta d’un compromís polític, sinó que era una demanda de les federacions i dels joves del país que ara hem materialitzat amb aquest projecte que s’adapta a la realitat andorrana”, ha assegurat Mònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports, durant la presentació del programa als mitjans de comunicació.

“Som conscients de la importància de potenciar el talent esportiu garantint l’excel·lència acadèmica, per això hem posat en marxa aquest projecte en forma de prova pilot, que suposa un repte per a l’administració, però també per a les federacions i les famílies”, ha explicat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.

Concretament, s’han seleccionat, pel que fa als esports individuals, 5 esportistes de la federació de judo i 5 de la de natació, de primer a quart de segona ensenyança (12 a 16 anys), i, pel que fa als esports col·lectius, participaran, de primer i segon de segona ensenyança (12 a 14 anys), 3 esportistes de la federació de bàsquet i 13 de la de futbol.

Els criteris de selecció d’aquests joves esportistes han estat disposar d’un nivell esportiu, dur a terme entre 4 i 5 entrenaments setmanals a les tardes i que la seva federació disposi d’una capacitat organitzativa per tal d’atendre els esportistes els dies que entraran més tard a l’escola per a entrenar. “D’aquesta manera, motivem els esportistes perquè aconsegueixin el seu màxim rendiment esportiu. És el pas previ a accedir al programa ARA”, ha relatat Alain Cabanes, secretari d’Estat de Joventut i Esports.

El Projecte esport-estudi dona compliment a la Llei de l’Esport, aprovada el 2018, la qual recull la promoció de “disposicions i acords que permetin a l’esportista promesa compaginar l’activitat esportiva amb el desenvolupament i el bon resultat dels seus estudis. En especial preveure adaptacions específiques o generals de l’horari escolar per a la planificació d’entrenament o de projectes d’esport-estudi”.





Funcionament de la prova pilot

L’alumnat que participa en aquesta prova pilot, a partir de l’1 d’octubre de 2024, entrarà una hora més tard, a les 9.30 hores, els dimarts i els dijous. Durant aquesta hora hauran d’estar entrenant amb la seva federació i seran els tècnics d’aquesta els qui els portaran al centre educatiu en acabar l’entrenament.

A més, els alumnes que participin en aquest Projecte estaran exempts d’assistir a educació física i la qualificació de les competències d’aquesta matèria serà ‘A’. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha explicat que s’ha elaborat un pla de treball individualitzat per a cada esportista per tal de garantir el treball de totes les àrees del currículum escolar. “L’alumnat recuperarà les classes a les quals no ha assistit per entrenar durant les hores d’educació física”, ha assegurat Bardina.

Per tal de fer-ho possible, el ministeri encarregat de l’Educació inclourà en el Decret de prevenció i tractament de l’absentisme escolar, el supòsit d’absència justificada quan els esportistes d’alt rendiment realitzen els seus entrenaments o competicions. Aquest Decret és d’aplicació a les escoles dels tres sistemes educatius “la qual cosa deixa la porta oberta a què en un futur altres sistemes educatius del país s’hi puguin sumar”, ha indicat el Josep Anton Bardina.