Jocs en català: “Art Attack!”

El joc “Art Attack!”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Art Attack!”.

Els jugadors han de resoldre cinc enigmes o trencaclosques lògics per tal de definir les característiques físiques del lladre i identificar-lo entre els múltiples sospitosos. “Art Attack!” és un joc de taula del gènere d’enginy que està recomanat a partir dels 10 anys. El seu fabricant és Tot Jugar.



