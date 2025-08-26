Títol: Desaparecido
Durada: No especificat
Gènere: Suspens
Creació: Xabi Zabaleta
Intèrprets: Jon Lukas, Itziar Atienza, Ane Rot
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Un jove desapareix després d’una nit a la muntanya amb el seu grup d’amics, deixant com a única pista un inquietant vídeo que es torna viral. El que sembla una simple entremaliada es converteix en el centre d’una investigació policial que treu a la llum secrets soterrats, tensions ocultes i vincles fràgils.
A mesura que el cas avança, es barregen el present i el passat del grup, mostrant un complex puzle emocional que posa en joc l’amistat, la lleialtat i la cerca de la veritat.
Per Sensacine