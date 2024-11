Joan Vinyes Jr. es proclama Campió d’Espanya de Turismes amb una nova victòria a Montmeló

La parella de pilots Marc Carol i Joan Vinyes Jr., campions d’Espanya de Turismes (FotoEsport)

Gran final de temporada el que va protagonitzar l’equip Vinyes Dabad a l’última prova del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET), disputada aquest passat cap de setmana a l’exigent traçat del Circuit de Barcelona Catalunya, a Montmeló.

Joan Vinyes Jr. i Marc Carol, van dominar a la categoria de turismes amb autoritat

Sens dubte un dels grans protagonistes del míting va ser Joan Vinyes Jr. En aquesta última prova de la temporada va compartir el volant del Cupra TCR DSG de Baporo Motorsport amb Marc Carol, pilot amb molta experiència i gran coneixedor del circuit barceloní. Des del primer moment varen mostrar la seva rapidesa i, fruit d’això, van registrar el millor temps en la categoria de turismes en la sessió d’entrenaments cronometrats de dissabte, tant Marc Carol com el mateix Joan Vinyes Jr.

Si bé tots els entrenaments s’havien fet en condicions de sec, la pluja va ser la protagonista de la matinal del diumenge, dia de la cursa. Marc Carol va ser l’encarregat de prendre la sortida, en unes condicions de la pista molt difícils i amb visibilitat reduïda a conseqüència de l’aigua que aixecaven els cotxes. En aquestes condicions, Carol va ser capaç de superar un bon grapat de pilots amb cotxes de la categoria GT, molt més potents. A l’equador de la cursa, definida a 2 hores de durada, va agafar el relleu al volant del Cupra Joan Vinyes Jr., en condicions encara de pista mullada, encara que en alguns punts del traçat ja es començava a assecar. La progressió de Vinyes Jr. va seguir i va arribar a rodar en segona posició absoluta, fins que l’obligació de parar per a fer gasolina el va portar fins a la novena posició de la general, i clar dominador entre els turismes.

Joan Vinyes Jr. es mostrava molt content al final de la cursa. “A l’inici del relleu les condicions de l’asfalt eren molt complicades i havia de buscar llocs fora de la traçada habitual per a tenir bona adherència. A mesura que avançava la cursa ha anat millorant, però els pneumàtics d’aigua s’han anat degradant molt de pressa amb la pista seca de la part final de la cursa. L’obligació de parar a fer gasolina ens ha endarrerit, però durant unes quantes voltes, quan veia el dorsal 13 a la segona posició del marcador de la recta era molt emocionant. L’ajuda de Marc Carol en aquesta cursa m’ha permès millorar molt i poder consolidar la victòria de la categoria classe 1 i també el campionat”.





Joan Vinyes i Jaume Font van lluitar fins al final per la victòria absoluta

L’èxit de l’equip Vinyes Dabad es va completar en aquesta ocasió amb una gran cursa de Joan Vinyes i Jaume Font amb el Porsche 992 GT3 Cup de Baporo Motorsport. Els temps aconseguits en els entrenaments oficials, van col·locar l’equip en la tercera línia en l’ordre de sortida. Joan Vinyes va ser l’encarregat de fer el primer relleu. Després de la posada en verd del semàfor, amb sortida llançada, Vinyes va mostrar una conducció eficaç en les complicades condicions de la pista, que tot i que ja havia deixat de ploure, la quantitat d’aigua acumulada encara era molt evident. Així, el primer pas per meta registrava un Vinyes en primera posició, amb un lleuger avantatge sobre els rivals. Aquest lideratge es va mantenir durant 6 voltes més. Però, el condicionant de l’asfalt moll amb diverses sortides de pista va fer aparèixer el cotxe de seguretat. Aquesta circumstància, que es va repetir en diverses ocasions, va impedir que Vinyes pogués obtenir cap benefici del seu ritme.

En una d’aquestes aparicions del cotxe de seguretat, Vinyes va aprofitar per a entrar a fer gasolina i al cap d’unes voltes va tornar a entrar per a donar el relleu a Jaume Font. Aquestes dues parades varen portar l’equip fins a la setena posició quan encara la majoria d’equips no havien fet les seves parades. D’aquesta manera, Font, va anar guanyant posicions fins a posar-se líder en la volta 47. Una ràpida aturada a box per a canviar les rodes, sobretot l’esquerra davantera, al límit del desgast, va portar a Font a la quarta posició. Així i tot, va tornar a remuntar fins a la segona posició absoluta final.

Vinyes parlava al final de la cursa: “Hem fet una molt bona cursa i se’ns ha escapat la victòria per molt poc. Al principi he intentat imposar un bon ritme sobre la pista mullada, però el safety car ha estat un element que ens ha perjudicat en aquest sentit, però que també hem pogut aprofitar en alguns moments per a fer les parades a box. Teníem la confiança que les rodes d’aigua, amb les quals hem hagut de començar la cursa, aguantarien una mica més, però al final hem optat per entrar i canviar-les, ja que en Jaume ens transmetia per ràdio que estaven al límit i era millor assegurar que arriscar-se a una punxada. Tot l’equip ha estat molt bé, tant per l’estratègia que hem fet com pel treball. Hem acabat la temporada de manera molt positiva amb el títol compartit de Campions d’Espanya de Resistència”.





Classificació final 2 hores Circuit de Barcelona Catalunya

Cl Pilots Vehicle Temps 1 A. BARAMBIO / B. GARCIA PORSCHE 992 GT3 CUP 2:01:54.057 2 J. VINYES / J. FONT PORSCHE 992 GT3 CUP 2:02:15.005 3 P. BRAS / F. GONZALEZ PORSCHE 992 GT3 CUP 2:02:17.562 4 L. MARTINS / D. SVEPES PORSCHE 992 GT3 CUP 2:02:23.052 5 P. YEREGUI / D. CARRETERO AUDI R8 2:03:01.518 6 L. AMROUCHE / S. AMROUCHE VORTEX 1.0 2:02:21.886 7 P. MARREIROS / J. MARREIROS PORSCHE 992 GT3 CUP 2:02:30.580 8 D. DÍAZ-VARELA / R. RODRÍGUEZ PORSCHE 992 GT3 CUP 2:02:48.004 9 J. VINYES Jr / M. CAROL CUPRA TCR DSG 2:03:13.488 10 M. LAO / J. DURAN MERCEDES AMG GT2 2:02:05.984