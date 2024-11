287 casos atesos per violència de gènere, a Andorra, de gener a octubre

Mariona Cadena i Mireia Porras (SFGA)

El 25 de novembre se celebra el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i, per aquest motiu, avui dilluns s’han presentat les dades i les accions dutes a terme per part del Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG) entre el gener i l’octubre de 2024. La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, han destacat que es tracta d’un “servei consolidat i conegut per tota la ciutadania”.

Precisament, durant la roda de premsa amb els mitjans de comunicació, Porras ha ressaltat que el 50% de les dones que han acudit al SAVVG en les dates mencionades ho han fet per iniciativa pròpia, convertint-se en la via principal i més usual d’accés. La resta de dones que han estat ateses han entrat al servei –entre d’altres– a través d’Afers Socials (20%), derivades per la Policia (12%) i per l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (12%).

Mireia Porras també ha posat en relleu la importància de les formacions i dels tallers que es duen a terme al llarg de l’any amb els agents susceptibles de detectar casos de violència de gènere. En aquest sentit, Cadena ha subratllat que “totes i tots tenim un paper crucial en la lluita contra la violència de gènere”.

Pel que fa al balanç de casos atesos des del gener a l’octubre d’enguany, s’han registrat un total de 287 casos; dels quals hi ha 142 de nous, 86 de prevalença i 59 de retorn. Porras ha emfatitzat que totes les dones víctimes de violència de gènere pateixen maltractament psicològic, i en menor mesura, altres tipus de maltractaments que s’hi poden anar afegint com ara el físic, l’ambiental, l’econòmic, el sexual, el social, el vicari o la ciberviolència.

La cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat també ha apuntat que la franja d’edat més comuna entre les dones que acudeixen al servei és de 40 a 51 anys (36%) i de 28 a 39 anys (34%), seguida de 18 a 27 anys (15%). A més, un 6% de les víctimes tenen una discapacitat reconeguda. Pel que fa a l’acció judicial, les dades recollides mostren que un 46% han presentat denúncia contra el seu agressor.

Per últim, s’han atorgat 103 prestacions econòmiques per un import total de 156.734,06 euros per a cobrir necessitats bàsiques, per a activitats extraescolars o per a garantir el procés de recuperació, entre d’altres.

En paral·lel, al Programa per a la promoció de relacions no violentes porta 54 casos des de gener fins a l’octubre d’enguany, mentre que el 2023 complet es va tancar amb 50 usuaris.





Accions de la campanya per al 25-N de 2024

D’altra banda, durant la roda de premsa d’avui dilluns, dia 25 de novembre, Mireia Porras ha presentat les accions de la campanya per al 25-N d’enguany, d’entre les quals destaca la creació d’un qüestionari per a ajudar a identificar situacions de violència de gènere, tant per a les víctimes com per als possibles agressors. A més, el qüestionari ofereix informació sobre els recursos disponibles a Andorra en aquest sentit.

En paral·lel, aquest dimecres, 27 de novembre, s’oferirà una xerrada oberta a tota la ciutadania titulada ‘Fills i filles víctimes de la violència de gènere en la parella: fem visible l’invisible’. A càrrec de l’expert Raúl Lizana, l’esdeveniment tindrà lloc a les 18.30 hores, a l’Art Hotel d’Andorra la Vella.

Una altra iniciativa és la incorporació de les frases ‘25N contra la violència cap a la dona’ i ‘Andorra país lliure de violències’ als panells lumínics de circulació del país durant el 25 de novembre i els quatre dies posteriors.

Així mateix, enguany s’han repartit 1.000 llaços blancs al personal de l’Administració Pública i del Consell General. També s’ha donat continuïtat a la col·laboració engegada el 2017 entre el BC Andorra i l’Àrea de Polítiques d’Igualtat per a realitzar una acció conjunta, en què l’equip de bàsquet ja ha jugat amb un equipament de color lila i rosa.