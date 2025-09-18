Joan Verdú tanca dues setmanes “de molt treball” a Ushuaia

“Portem dues setmanes ja entrenant aquí, a Ushuaia, amb el nou material, adaptant-me bé i provant molta cosa. El feeling és molt bo, seguim entrenant dur. Aquestes setmanes que queden sembla que les condicions milloraran encara del que estan ara mateix. Tot està en ordre, treballant i concentrats”. És el que ha explicat l’esquiador del Principat, Joan Verdú, després de les dues primeres setmanes a Ushuaia, on tot l’equip busca les millors condicions per al corredor andorrà.
L’estada va començar el passat 31 d’agost i finalitzarà el 28 de setembre. Encara resten deu dies a Argentina, i per a continuar preparant la temporada de Copa del Món i Jocs Olímpics que espera a Verdú. Juan Lago, entrenador de l’esquiador andorrà, explica com està sent el procés de treball a terres argentines: “Ja sabem gairebé al cent per cent la bota que tindrem i ara sobretot estem fent un treball tècnic molt, molt important, i també molt tàctic amb la gestió de les línies de primera i segona mànega”.
A més, Verdú ha tornat a posar-se els esquís de supergegant per la transferència que aquesta disciplina té al gegant. “També hem fet un mini bloc de velocitat amb supergegant i ara estem en una fase d’automatització de moviments correctes”, afirma Lago.
La feina que s’està fent ara és la millor per a preparar l’inici de la competició. L’entrenador considera que el ritme de treball és l’idoni: “Ara continuem desenvolupant els esquís ja amb la bota pràcticament clara, mirem diferents models per diferents condicions, un esquí primavera, un esquí de neu agressiva, un de neu molt dura, un de neu de segona mànega quan està molt trencat, depenent dels perfils de pista. Hi ha molt treball, però anem a un bon ritme”.