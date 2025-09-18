UE: El Pacte d’Estat remet l’esborrany de reglament sobre el referèndum al Consell General per a la seva anàlisi

Els representants del Pacte d’Estat han reprès les reunions quinzenals de seguiment de l’avançament de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Ho van fer aquest dimecres a la tarda, en una reunió en què el cap de Govern va informar dels intensos treballs duts a terme per la presidència danesa per a tancar les posicions dels Estats sobre el projecte d’Acord d’associació i avançar al més aviat possible cap a una decisió de signatura.
Així, el Govern ha posat en coneixement dels representants del Pacte d’Estat que els Estats han tancat durant l’estiu la revisió dels aspectes relacionats amb els serveis financers, incorporant ajustaments de caire jurídic fruit dels debats entre els estats membres. Amb aquests dos elements es dona per tancada la revisió del text i el Consell de la UE té previst centrar les pròximes reunions en la naturalesa jurídica de l’Acord, el darrer punt que resta per tancar. Un cop es tanqui aquesta etapa, Andorra, San Marino i la Unió Europea procediran a signar el text definitiu i cadascuna de les parts engegarà el seu procediment de ratificació. Per part andorrana, la ratificació anirà precedida per l’organització d’un referèndum que tindrà lloc després de l’aprovació de l’Acord per part del Parlament Europeu.
Els representants del Pacte també han tractat el Decret que regula el Reglament sobre el referèndum consultiu, una proposta que ha estat ja tancada en el marc del Pacte d’Estat i tramesa al Consell General per a la seva anàlisi.
També, i com ja és habitual, els representants del pacte també han fet un punt de situació en relació amb el projecte d’Acord de gestió de fronteres, les negociacions del qual continuaran avançant en les pròximes setmanes.
D’altra banda, s’han analitzat les accions específiques de comunicació que es duran a terme amb les organitzacions empresarials, així com les activitats informatives previstes per a aquesta tardor.
La pròxima reunió tindrà lloc el dimecres, 8 d’octubre, a la tarda.