L’FC Andorra es retroba amb la victòria, a Valladolid, més de dos mesos després (0-1)

L’FC Andorra ha aconseguit una prestigiosa victòria (0-1) a l’Estadi José Zorrilla de Valladolid gràcies a un gol de Minsu en el temps afegit de la segona meitat i torna a guanyar un partit després de 10 jornades sense sumar els tres punts. A la primera meitat, els tricolors han anat de menys a més i, de la seva banda, el Valladolid ha demostrat el perquè es l’equip amb més faltes de la lliga. Als andorrans els costava construir el joc, d’ocasions de perill, els del Principat només n’han tingut una de claríssima de Manu Nieto, al minut 25, després d’una gran jugada de combinació dels de Carles Manso. En el minut 37 Yakoobishvili ha tornat a salvar els andorrans amb una aturada miraculosa que ha enviat a córner. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans.
El porter del Real Valladolid, Guilherme, ha salvat al seu equip al 53 amb una aturada a xut de Lautaro. Dani Villahermosa ho ha provat en el 75, però la seva rematada ha marxat fora. El tram final del duel ha estat de clar color andorrà. Josep Cerdà, que havia entrat a la segona meitat, ho ha provat sense sort en el 91. Amb els 4 minuts que havia afegit l’àrbitra d’aquest dissabte, Marta Huerta de Aza, el coreà Minsu, que també havia entrat a la segona part, ha donat els tres punts als andorrans que, per fi, respiren i de quina manera, sortint del descens amb 21 punts i ocupant la quinzena posició provisional de la classificació.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 20 de desembre, a les 14 hores, a Encamp, contra el Deportivo de la Coruña, actualment segon a la segona divisió.