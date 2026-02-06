Últim gegant a Font Romeu amb Calvo 17è i Rius 18è

Aquest divendres s’ha celebrat a Font Romeu (França) una última cursa de gegant FIS amb la presència de l’equip nacional i l’EEBE U19. Àlvar Calvo ha estat 17è i Àlex Rius 18è. Així, en la cursa masculina, Àlvar Calvo ha acabat 17è a 1.43 del guanyador, el francès Martin Siegwald (2.26.66), mentre que Àlex Rius ha estat 18è a 1.45, després d’una bona segona mànega en què feia el tercer millor registre. També ha finalitzat Pere Cornella (31è), Max Black (38è) i Jan Visa (49è). No han completat la segona mànega Marc Fernández (a la primera era tercer), Marcel Pérez i Pirmin Estruga.
En la cursa femenina, Carlota Comellas ha aconseguit finalitzar la cursa amb una 35a posició, mentre que Isabella Pérez, que a la primera era 46a, no ha completat la segona.
Dissabte i diumenge, l’equip nacional i els EEBE U19 competiran a les curses de La Molina, dissabte gegant i diumenge eslàlom.