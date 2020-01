Jaume Betriu (KTM-FN Speed) segueix avançant i millorant en el seu debut al Ral·li Dakar, i aquest dijous ha aconseguit situar-se entre els vint millors de la classificació general de motos. Després de fer un 16è lloc a la quarta etapa, el pilot de Coll de Nargó ha completat la cinquena amb una 14a posició.

Betriu ha completat el recorregut entre Al-`Ula a Ha`il (353 km, amb 211 d’enllaç), amb un temps de 4h12min54s i ha estat, per segon dia consecutiu, el millor català de la jornada en motos. L’alturgellenc ha arribat a meta a tot just 15 minuts del guanyador de la jornada, l’australià Toby Price (3.57:33). El castellonenc Joan Barreda ha estat 6è, a menys de 7 minuts de Price; i Laia Sanz, 26a, a 28 minuts. Joan Pedrero ha perdut temps i ha estat 46è, a més d’una hora del millor temps.

A la general, Jaume Betriu és ara mateix en 19a posició, amb un temps acumulat de 21h07min28s, a dues hores justes del líder, que segueix sent el nord-americà Ricky Brabec (Monster-Honda), amb 19.07:19. El perseguidor immediat de Brabec es Price (a 9 minuts), seguit de l’argentí Kevin Benavides (3r, a 11 minuts). Joan Barreda és setè, a mitja hora del liderat. Pedrero i Sanz ocupen el 22è i el 23è lloc respectivament, a poca distància de Betriu.

Després d’arribar a meta, el motorista nargoní ha explicat que ha estat una etapa en què ha anat “de menys a més” i en destaca que ha aconseguit seguir el ritme dels primers classificats, per acabar fent aquest altre bon resultats. Betriu està ara a l’expectativa de l’etapa d’aquest divendres, que serà la més llarga del Dakar 2020.

A la competició de cotxes, Isidre Esteve i Txema Villalobos (BMW Repsol-Sodicars) han tingut una jornada més complicada però han aconseguit arribar a meta, en aquesta ocasió amb un temps de 6h08min42s, a més de dues hores del guanyador d’etapa, que ha estat Carlos Sainz (Mini-Bahrain), amb 3.52:01. Els altres favorits tampoc no han fallat: Nasser Al-Attiyah ha estat segon; Stéphane Peterhansel, tercer; i Fernando Alonso (amb Marc Coma de copilot), setè, a 12 minuts de Sainz. Nani Roma i Dani Oliveras han recuperat posicions amb un 13è lloc.

A la general, Isidre Esteve és ara 36è (25h29min29s), just per darrera de Roma (33è) i de Jesús Calleja i Jaume Aregall, que són 35ens. Tots ells són a més de sis hores del liderat, que mantenen Carlos Sainz i el seu copilot, el català Lucas Cruz (19.04:13). En segon lloc hi ha Al-Attiyah (a uns 6 minuts de Sainz); i tercer, Peterhansel, a menys de 18 minuts. Alonso i Coma són 18ens, a més de tres hores.