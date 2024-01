Ja es pot consultar de forma gratuïta la legislació actualitzada i consolidada del país al Portal jurídic d’Andorra

Una persona consultant el Portal jurídic d’Andorra (SFGA)

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha ampliat els serveis que ofereix amb l’accés gratuït i obert a tots els ciutadans al www.portaljuridicandorra.ad, on es pot consultar a partir d’avui mateix la legislació actualitzada i consolidada del Principat. El portal web ofereix els textos refosos de lleis i reglaments a partir del 1989 (any d’aparició del primer BOPA), i les redaccions històriques de cada llei i reglament que hagin tingut modificacions. A més, hi ha disponible una fitxa de situació de cada document, amb les modificacions sofertes, cercador, índex de documents i versions per a imprimir.

Això és possible gràcies al conveni signat pel Govern i el Consell General l’octubre del 2023 amb la societat A un Clic, que estableix que les despeses del prestador de serveis seran assumides a parts iguals per l’Executiu i el Parlament. D’aquesta manera es garanteix l’accés fàcil i gratuït a les normes vigents com un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democràtica.