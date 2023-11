Ja a les llibreries, “Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra”, de Claude Benet

El llibre “Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra”, de Claude Benet (Anem Editors)

Dilluns, dia 6 de novembre, arriba a les llibreries Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra, de Claude Benet. Un llibre imprescindible per a conèixer els efectes de la segona gran guerra a Andorra, lloc de pas de refugiats i combatents amb els nazis vigilant-ne la frontera. El mateix dia, el volum es presentarà a la Farga Rossell de la Massana, a les 19 hores.

Malgrat que Andorra va ser un país neutral durant la Segona Guerra Mundial, els seus efectes es van fer sentir al petit estat dels Pirineus. Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra explica com la guerra va afectar Andorra, ja sigui pel pas de refugiats, jueus i combatents que fugien del nazisme o per la presència de forces alemanyes a la frontera del Pas de la Casa. A través d’històries com la desaparició de Charles Peacock, els heroics esforços de Frank Gluck per a creuar la serralada enmig d’una tempesta de neu i les xarxes d’evasió, l’autor Claude Benet convida a explorar les complexitats d’aquest moment tan convuls.

L’andorrà, Claude Benet, és un lingüista de formació i de professió. Durant més de quatre dècades ha estat un educador compromès i ha participat activament en la vida cultural i associativa d’Andorra. La seva passió per la història i la investigació l’ha portat a explorar els arxius d’Anglaterra, França, Espanya i Andorra per a descobrir les repercussions de la Segona Guerra Mundial al Principat. El 2009 va publicar Guies, fugitius i espies. Camins de pas per Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i ara presenta una obra que complementa i amplia aquell treball: Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra.

La història de la Segona Guerra Mundial a Andorra és poc coneguda i sovint envoltada de llegendes negres. Aquesta obra proporciona una visió detallada i essencial d’aquest període, ajudant a trencar els mites i a revelar la veritable realitat de les vides dels guies i fugitius de la guerra, així com les empremtes que el conflicte va deixar a les valls andorranes.

L’obra també compta amb un pròleg de Josep Calvet i una presentació de Robert Pastor.