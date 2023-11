La Fundació Sant Hospital organitza les V Jornades d’Emergències del Pirineu

Cartell de les V Jornades d’Emergència del Pirineu

La Fundació Sant Hospital organitza el divendres, dia 17 de novembre, la cinquena edició de les Jornades d’Emergències del Pirineu, adreçades a professionals i estudiants de l’àmbit de l’emergència. Els tallers pràctics de l’esdeveniment, de les deu del matí a les dues del migdia, es faran a la zona esportiva de la Seu d’Urgell, mentre que les conferències tindran lloc a la Sala de Sant Domènec, de tres quarts de quatre de la tarda a les vuit del vespre.

L’objectiu de la iniciativa és compartir experiències i coneixements amb la resta de professionals d’emergències del territori sobre incidents al Pirineu i allunyats de l’entorn urbà. També es revisaran temes d’actualitat en l’emergència extra hospitalària i es fomentarà la col·laboració i la coordinació entre els diferents sectors i organitzacions involucrats en l’atenció d’emergències. A més, es donaran a conèixer els protocols actualitzats i es treballarà per a millorar la resposta davant aquest tipus de situacions.

Les inscripcions per a participar a la jornada s’han de formalitzar abans del 6 de novembre. Les places són limitades. El preu per a assistir-hi és de 30 euros en la modalitat presencial, que inclou els tallers, pauses per a cafè i un dinar; i de 5 euros en línia, per a seguir les ponències.





Presentació i cloenda

La presentació institucional de les 5es Jornades d’Emergències del Pirineu la faran el gerent de la regió sanitària de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el director assistencial de la Fundació Sant Hospital, Vladimir Lazo. La cloenda de l’esdeveniment anirà a càrrec del cap territorial SEM de Lleida i Alt Pirineu i Aran, José Ramón Ropero, i la cap del servei d’Urgències i de la base col·laboradora, Claudia Pedroza.





Tallers i conferències

Els temes dels tallers són variats, i n’hi ha sobre ventilació mecànica durant un trasllat perllongat, la conducció segura de vehicles d’emergència, la immobilització de pacients crítics amb tauló i OCTOPUS system, el maneig del pacient hipotèrmic, un simulacre d’evacuació d’un pacient bariàtric, el triatge sanitari remot amb UAV o l’atenció mèdica urgent a les víctimes d’allaus, entre d’altres.

Pel que fa a les ponències, està prevista una taula rodona sobre els accidents de trànsit dins un túnel, amb la participació dels Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques i Bombers de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, Juan Pérez Nievas, metge 061 Montaña-Aragón i de la Unitat de Rescat de Muntanya, parlarà d”Analgèsia en el rescat de muntanya i altres mitjans hostils”. També s’explicarà l’actuació SAR (Search & Rescue) a Andorra i l’ús de l’UAV en emergències (drons). Així mateix, es tractarà el cas clínic d’un pacient politraumàtic hipotèrmic en estat crític i s’exposarà una ponència sobre lesions per arma de foc, explosions i ona expansiva, amb Xavier Pla, infermer assistencial de la Unitat d’Intervenció i Suport del SEM.