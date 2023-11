Un Andorra negat en atac, perd clarament a Tenerife (71-53)

Imatge del Lenovo Tenerife i el BC Andorra (acb Photo / E. Cobos)

Derrota per 71 a 53 i partit d’ACB per a oblidar del BC Andorra al Santiago Martín de Tenerife, des del primer minut de partit fins l’últim, la intensa defensa del Lenovo Tenerife ha fet que en tot el matx el conjunt de Natxo Lezkano no hagi trobat gairebé cap cistella fàcil. L’equip tricolor ha començat aquest compromís amb un parcial en contra de 0-11, tardant 6 minuts en fer la primera cistella. El temps mort del tècnic andorrà ha fet reaccionar l’equip i s’ha acabat amb un digne 15-12 el primer quart.

Al segon quart, el conjunt de Txus Vidorreta ha obert forat al marcador i s’ha arribat al descans amb un 38-24 en contra, el mateix resultat que es va arribar a l’últim partit de l’Andorra a casa contra el Baskonia, però en aquell cas a favor dels andorrans.

La segona part ha estat un període per a oblidar de l’equip tricolor, negat en atac amb alguna espurna de Juan Rubio, Adam Somogyi i Jean Montero, però poca cosa més. L’incombustible Marcelinho Huertas amb 40 anys, ha portat de bòlit l’equip andorrà amb la seva direcció de joc, on també cal destacar l’encert de Sasu Salin i Aaron Doornekamp. Per a la formació tricolor l’únic salvable és l’orgull de Marin Maric amb 12 punts i 9 rebots per a un 22 de valoració.

Anotadors del Lenovo Tenerife: Bruno Fitipaldo (8), Marcelinho Huertas (12), Joan Sastre (9), Giorgi Shermadini (4), Aaron Doornekamp (10), Jaime Fernández (4), Sasu Salin (11), Dusan Ristic (5), Tim Abromaitis (6), E. Cook (0), Fran Guerra (2).

Anotadors del BC Andorra: Markel Starks (4), Jean Montero (9), Nacho Llovet (0), Felipe dos Anjos (0), Stan Okoye (0), Mihajlo Andric (3), Tyson Pérez (3), Juan Rubio (10), Tobias Borg (3), Jerrick Harding (0), Adam Somogyi (9), Marin Maric (12).