Irineu Esteve tanca el cap de setmana de curses FIS de Beitoestolen amb la 40a plaça als 10km en skating

Cap de setmana de curses FIS a Beitostoelen (Noruega) amb l’esquiador de fons del Principat, Irineu Esteve, 40è a la cursa de 10km en skating. El cap de setmana ha servit per a provar material i veure en quin punt es troba tot de cara a la cita del pròxim cap de setmana, quan s’obrirà la Copa del Món a les curses de Ruka (Finlàndia). Aquests dos dies de curses a Beitostoelen havien de servir de camp de proves per a diferents materials i ‘set ups’ per a establir directrius per a les pròximes carreres.
Si dissabte, Esteve, era 37è als 10km en clàssic, aquest diumenge, a la prova de la mateixa distància, però en skating, ha estat 40è, amb un crono de 22.03,3, això és a 1.26,6 del vencedor, que ha estat el noruec Einar Hedegart amb 20.36,7. L’andorrà ha començat de menys a més. Al quilòmetre tres ocupava la 53a posició, però després al quilòmetre cinc recuperava per a situar-se amb el 39è crono. D’aquí al final, ha mantingut el ritme per a ser finalment 40è.
WC Ruka, a partir de divendres
La Copa del Món de Ruka serà la pròxima cita per a Irineu Esteve, però també per a Gina del Rio. A terres finlandeses, Esteve obrirà el foc als 10km en clàssic del divendres 28 de novembre. El dissabte correrà Del Rio l’sprint en clàssic, i diumenge els dos seran als 20km en skating.