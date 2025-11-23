2es Jornades “Nascuts per Llegir”, a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu, per a fomentar l’hàbit lector des del bressol

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell organitza les “2es Jornades Nascuts per Llegir”. Se celebraran els propers dies 26, 28 i 29 de novembre per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys, oferint un ampli ventall d’activitats, hores del conte, xerrades i tallers. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa que promou la lectura en veu alta i l’hàbit lector des del primer mes de vida.
Nascuts per Llegir és un programa que es va iniciar l’any 2005 i que compta amb la participació de la Biblioteca Sant Agustí des de l’any 2008. El seu objectiu principal és fomentar l’hàbit de la lectura des del primer mes de vida i promoure la lectura en veu alta dels pares, mares i/o cuidadors adults als fills de 0 a 3 anys.
Aquest foment es realitza a través de les recomanacions de llibres fetes des de la biblioteca i amb la col·laboració de l’àmbit de l’atenció primària i l’àmbit educatiu.
Programa de les jornades
Les jornades ofereixen un programa divers i de gran interès:
Dimecres 26 de novembre
· 10.00 h – Hora del Conte itinerant: “La catifa de contes”, a càrrec de Planeta Pastanaga (coneguts per la seva participació a Llegendària i la seva recent col·laboració amb la biblioteca), que es durà a terme a les llars d’infants de Montferrer i Castellbò, Oliana i Els minairons de la Seu.
Divendres 28 de novembre
· 9.30 h – Hora del Conte itinerant: “Quin temps fa?”, a càrrec de Montse Dulcet (https://montsedulcetcreativa.wordpress.com/), en les llars d’infants de la Seu.
· 17.30 h – Hora del Conte en Anglès: “Mousy and the big red ball”, a càrrec de Kids & Us a la Biblioteca Sant Agustí.
Dissabte 29 de novembre, a la Biblioteca Sant Agustí
· 10.00 h – Benvinguda.
· 10.05 h – Xerrada: “Pantalles i vida, com es relacionen a la infància i a l’adolescència”, a càrrec de Francisco Villar Cabeza (https://www.irsjd.org/es/personas/equipo-humano/108/francisco-villar-cabeza). Psicòleg clínic i Doctor en Psicologia, el Dr. Villar, que també aborda àmpliament el tema de les pantalles en infants (veure els seus llibres aquí: https://www.penguinllibres.com/968883-francisco-villar), és membre de la Comissió Digitalització Responsable.
· 12.00 h – Hora del conte: “El conte del Tabalet”, a càrrec de 4Contes. (Inscripció prèvia a la Biblioteca Sant Agustí).
· 16.00 h – Xerrada: “Explicar contes als meus fills? No sé pas com fer-ho! Aprèn-ne!!”, a càrrec de Joan de Boer (https://www.joandeboer.cat/), especialista en dinamització lectora.
· 17.30 h – Taller: “Creem i cosim un llibre de roba pel nostre nadó”, a càrrec de Mercè Garcia, la Bundancieta. (Inscripció prèvia a la Biblioteca Sant Agustí).
· Hora del conte: “Animalets”, a càrrec de Joan de Boer. (Inscripció prèvia a la Biblioteca Sant Agustí).
La Biblioteca com a espai de criança
Per a acompanyar les famílies en aquesta etapa, la Biblioteca Sant Agustí disposa de dues seccions específiques:
· Llibres per a nadons: Una col·lecció de llibres de roba, cartró o plàstic, ideals per als més petits.
· Llibres per a famílies: Un fons amb recursos sobre com fomentar l’hàbit de la lectura des del primer dia, llibres de cançons i moixaines, propostes de jocs a l’aire lliure, i títols sobre diversos aspectes psicològics, dificultats d’aprenentatge, emocions, la son o el dormir, entre molts altres temes rellevants per a la criança.
Val a dir que les jornades són un complement de les activitats i xerrades que la biblioteca realitza al llarg de tot l’any.
Rellançament del projecte i reconeixement
Cal destacar que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el d’Educació i de Salut Pública, va rellançar el projecte “Nascuts per Llegir” el passat 23 d’octubre. Aquesta presentació, emmarcada dins de la Healing Arts a Barcelona, va comptar amb la invitació de la Biblioteca Sant Agustí i Pediatria dels Pirineus per a compartir l’experiència i les accions realitzades durant tots aquests anys.
Es pot veure la presentació completa en el següent enllaç de YouTube: https://www.youtube.com/live/yU1tYsRonyI.