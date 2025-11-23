2es Jornades “Nascuts per Llegir”, a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu, per a fomentar l’hàbit lector des del bressol

Cartell anunciador de les jornades (Aj. la Seu)

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell organitza les “2es Jornades Nascuts per Llegir”. Se celebraran els propers dies 26, 28 i 29 de novembre per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys, oferint un ampli ventall d’activitats, hores del conte, xerrades i tallers. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa que promou la lectura en veu alta i l’hàbit lector des del primer mes de vida.

Nascuts per Llegir és un programa que es va iniciar l’any 2005 i que compta amb la participació de la Biblioteca Sant Agustí des de l’any 2008. El seu objectiu principal és fomentar l’hàbit de la lectura des del primer mes de vida i promoure la lectura en veu alta dels pares, mares i/o cuidadors adults als fills de 0 a 3 anys.

Aquest foment es realitza a través de les recomanacions de llibres fetes des de la biblioteca i amb la col·laboració de l’àmbit de l’atenció primària i l’àmbit educatiu.



Programa de les jornades

Les jornades ofereixen un programa divers i de gran interès:

Dimecres 26 de novembre

·         10.00 h – Hora del Conte itinerant: “La catifa de contes”, a càrrec de Planeta Pastanaga (coneguts per la seva participació a Llegendària i la seva recent col·laboració amb la biblioteca), que es durà a terme a les llars d’infants de Montferrer i Castellbò, Oliana i Els minairons de la Seu.



Divendres 28 de novembre

·         9.30 h – Hora del Conte itinerant: “Quin temps fa?”, a càrrec de Montse Dulcet (https://montsedulcetcreativa.wordpress.com/), en les llars d’infants de la Seu.

·         17.30 h – Hora del Conte en Anglès: “Mousy and the big red ball”, a càrrec de Kids & Us a la Biblioteca Sant Agustí.



Dissabte 29 de novembre, a la Biblioteca Sant Agustí

·         10.00 h – Benvinguda.

·         10.05 h – Xerrada: “Pantalles i vida, com es relacionen a la infància i a l’adolescència”, a càrrec de Francisco Villar Cabeza (https://www.irsjd.org/es/personas/equipo-humano/108/francisco-villar-cabeza). Psicòleg clínic i Doctor en Psicologia, el Dr. Villar, que també aborda àmpliament el tema de les pantalles en infants (veure els seus llibres aquí: https://www.penguinllibres.com/968883-francisco-villar), és membre de la Comissió Digitalització Responsable.

·         12.00 h – Hora del conte: “El conte del Tabalet”, a càrrec de 4Contes. (Inscripció prèvia a la Biblioteca Sant Agustí).

·         16.00 h – Xerrada: “Explicar contes als meus fills? No sé pas com fer-ho! Aprèn-ne!!”, a càrrec de Joan de Boer (https://www.joandeboer.cat/), especialista en dinamització lectora.

·         17.30 h – Taller: “Creem i cosim un llibre de roba pel nostre nadó”, a càrrec de Mercè Garcia, la Bundancieta. (Inscripció prèvia a la Biblioteca Sant Agustí).

·         Hora del conte: “Animalets”, a càrrec de Joan de Boer. (Inscripció prèvia a la Biblioteca Sant Agustí).



La Biblioteca com a espai de criança

Per a acompanyar les famílies en aquesta etapa, la Biblioteca Sant Agustí disposa de dues seccions específiques:

·         Llibres per a nadons: Una col·lecció de llibres de roba, cartró o plàstic, ideals per als més petits.

·         Llibres per a famílies: Un fons amb recursos sobre com fomentar l’hàbit de la lectura des del primer dia, llibres de cançons i moixaines, propostes de jocs a l’aire lliure, i títols sobre diversos aspectes psicològics, dificultats d’aprenentatge, emocions, la son o el dormir, entre molts altres temes rellevants per a la criança.

Val a dir que les jornades són un complement de les activitats i xerrades que la biblioteca realitza al llarg de tot l’any.



Rellançament del projecte i reconeixement

Cal destacar que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el d’Educació i de Salut Pública, va rellançar el projecte “Nascuts per Llegir” el passat 23 d’octubre. Aquesta presentació, emmarcada dins de la Healing Arts a Barcelona, va comptar amb la invitació de la Biblioteca Sant AgustíPediatria dels Pirineus per a compartir l’experiència i les accions realitzades durant tots aquests anys.

Es pot veure la presentació completa en el següent enllaç de YouTube: https://www.youtube.com/live/yU1tYsRonyI.

El programa de les jornades (Aj. la Seu)

