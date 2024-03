Irineu Esteve, 7è a l’Skimarathon d’Engadin (Suïssa)

Els fondistes han competit sota una intensa nevada a Engadin, a Suïssa (FAE)

Irineu Esteve ha tornat avui diumenge a competir per a mesurar el seu estat de forma i per a analitzar la resposta de la seva esquena en competició de llarg distància. Avui ha corregut als 42km mass start en skating de l’Skimarathon d’Engadin, a Suïssa, on ha finalitzat 7è. Aquesta cursa servirà per a decidir els pròxims dies si participarà a les curses de les finals de la Copa del Món de Falun (Suècia, 16 i 17 de març), on tindria una 10km individual en clàssic i una 20km mass start en lliure.

L’andorrà ha començat l’Engadin Skimarathon en el grup capdavanter. En una jornada en què ha nevat bastant, el grup ha anat trencant-se a poc a poc fins que a la pujada han començat a accelerar al davant. Esteve ha respost bé a aquest canvi i es mantenia 6è. Després, en augmentar el grup el ritme s’han fet petits blocs de corredors i l’andorrà s’ha quedat al primer d’ells amb altres sis corredors.

A la baixada Esteve ha perdut algun metre i al pla ha lluitat per a intentar recuperar la distància respecte al sis primers. Però, a partir que li han tret una desena de metres l’andorrà, tot i que els mantenia a la distància, no podia retallar-los. Llavors, Esteve ha rodat els últims 25 quilòmetres en solitari, sempre vigilant que no l’agafés el grup que venia just al darrera d’ell, amb molta gent, a més d’un minut.

Finalment, el fondista del Principat ha acabat 7è amb un temps d’1h49.44,3, a 3.04,1 del guanyador, que ha estat Magne Haga. El podi l’han completat Thomas Bucher-Johansnessen a 8 segons, i Filip Fjeld Andersen, tercer a 36 segons.

Irineu Esteve, fondista: “Les sensacions van venint, però sí que és cert que no estic a un bon nivell de forma, tot i que cada vegada estic millor. Ara hem d’acabar de decidir què fem de cara a la Copa del Món, si hi anirem o no”.