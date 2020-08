Intercanvi de cases: Una manera barata de viatjar

L’intercanvi de cases és una fórmula cada vegada més popular, si bé és cert que Espanya és un dels països on encara no hi ha tanta implantació. És una experiència basada en la confiança mútua i que pot presentar dues modalitats. Una més comuna que és l’intercanvi recíproc en el qual es canvia un habitatge per un altre en el mateix període de temps. I una altra, anomenada intercanvi d’hospitalitat que consistiria a acollir a persones durant el seu viatge a la teva ciutat a canvi que ells més tard t’acullin en la seva.

Encara que és un sistema que pot generar una certa desconfiança per a algunes persones, els qui gaudeixen d’aquesta mena de vacances argumenten que la gent cuida molt bé les cases, sabent que en les seves també faran el mateix. A més, al contrari del que pugui semblar, els usuaris d’aquests serveis solen ser persones de nivell cultural mig-alt.

Aquesta fórmula presenta nombrosos avantatges entre les quals trobem:

1. Possibilitat de conèixer altres cultures i altres maneres de viure, permetent-te conviure amb persones autòctones, el que fa que gaudeixis més del viatge.

2. Et sents com a casa teva i amb totes les comoditats. No només es pot fer servir l’habitatge i els estris, sinó que en moltes ocasions els amfitrions també comparteixen els seus cotxes, les seves bicicletes o qualsevol altre element. De fet, si ets una família amb nens i viatges a una casa on també hi han fills petits, pots trobar bressols, joguines, contes, i tot el necessari per a ells.

3. Ensenyes als teus fills el valor de compartir i respectar.

4. Et permet tenir la teva casa cuidada quan no estàs. Poden passejar-te els gossos si no te’ls emportes de vacances, que et reguin la gespa i les plantes, o simplement tenir-la vigilada.

5. Gran estalvi de diners tant en l’estada, com en els menjars, ja que pots fer-los a casa. La despesa d’allotjament pots dedicar-la a altres coses com allargar el període vacacional, gastar més en oci o simplement guardar els diners per a futurs viatges o destinar-lo a l’estalvi personal.

6. Fas amics a tot el món.

Per a començar a gaudir-ne, n’hi ha prou amb inscriure’s en alguna de les nombroses webs que existeixen, i per una petita quota anual d’uns 130 euros, pots viatjar per tot el món i un nombre il·limitat de vegades. A més, solen incloure una assegurança per possibles danys, sigui per trencament o fins i tot per robatori, encara que generalment no sol haver-hi problemes i quan tornes a casa teva no notes que hagi estat ningú vivint en ella. També existeixen algunes webs de caràcter gratuït, si bé no tenen la mateixa varietat d’ofertes. La utilització dels webs també és senzilla. Penges fotos del teu habitatge i de la teva família, contestes unes preguntes sobre objectes disponibles a la casa, si admets nens o animals, dates disponibles i esperes a que algú faci una sol·licitud pel teu habitatge, així de fàcil.

Sens dubte una forma nova de viatjar que et permet conèixer ciutats a tot el món a un preu molt més assequible

Per Eva Remolina/AMIC