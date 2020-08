Creixement personal: No al confinament

Desmotivació, empipament, ira, i frustració per com s’estan fent les coses. Els ciutadans demanem raciocini. El confinament ha demostrat àmpliament que no serveix per a parar el virus. Va servir en el seu moment per a no col·lapsar hospitals.

Avui no estan col·lapsats. Hi ha més rebrots evidentment. També es detecten amb més precocitat.

També és cert que ara els casos detectats no són com a l’inici. És a dir la ràtio de persones contagiades amb les hospitalitzades són ara més baixes que a l’inici.

Seguretat i prudència per descomptat. Però NO AL CONFINAMENT, ja que està demostrat àmpliament que això no para al virus.

No teniu per què fer cas de les meves paraules. El millor és buscar informació i contrastar-la. Avui dia tenim moltes maneres d’informar-nos. Hem d’aprendre a escoltar els dos costats d’una notícia i treure les nostres conclusions. Començar a posar preguntes en la nostra ment i buscar respostes.

El coneixement és poder, sempre s’ha dit. Busquem les preguntes adequades i exigim les respostes a qui haguem d’exigir-les.

Com dic en els meus últims articles, economia i salut no són excloents. Poden conviure units, un no té per què descartar a l’altre.

Estem enfront d’una situació que no s’acabarà a curt termini. Hem de seguir la nostra vida aprenent a conviure amb això, no aïllant-nos d’això.

