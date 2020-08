Creen a Vic una lluminària LED que desinfecta espais de virus i bacteries, entre ells el COVID19

Des de fa uns dies, l’empresa vigatana “Montronic Vic” ha estat dissenyant una llum ultraviolada que desinfecta habitacions d’hospitals, d’escoles, i de qualsevol mena d’espai, també recircula l’aire de l’habitació filtrant-lo i desinfectant-lo gràcies al seu sistema de ventilació integrat i que disposa d’una llum que relaxa la visió.

Tant el gerent de Montronic Pere Lloansí, com el Cap d’operacions David Ortega, estan molt contents amb el resultat final de la lluminària, ja que gràcies a ella es pot desinfectar qualsevol espai, amb la seguretat que no s’engega la llum UV si detecta qualsevol mena de moviment.

A les instal·lacions de Montronic tenen la maquinària més innovadora del mercat i es consideren uns dels millors muntadors de leds d’Europa, treballant així per a un munt d’empreses internacionals.

Avalats per diferents ISO i amb la qualitat d’una empresa amb més de vint anys d’experiència.

UV-KRONE, que és com es diu aquesta lluminària, està dissenyada per oferir la màxima seguretat de desinfecció, i gràcies a la seva versatilitat, els clients poden escollir la forma que necessiten en qualsevol ocasió, adaptant-se així a diferents espais, com botigues de roba, restaurants i un munt d’opcions.

Montronic té més de quinze anys d’experiència en la tecnologia LED, que és una de les bases d’aquesta lluminària, sent així un dels muntadors amb més bona reputació del mercat.

Amb l’UV-KRONE han volgut suplir una escletxa en el mercat, on en un sol aparell, pots trobar les 3 utilitats més demandades actualment, que són:

Desinfecció Ultraviolada per desinfectar espais i superfícies de virus i bacteries.

Mode de canvi de tonalitat de la llum de freda a càlida,

Recirculació d’aire per filtratge i desinfecció ultraviolada.

“Negocis com hotels, restaurants, supermercats, discoteques, etc… Oferiran la desinfecció com un valor afegit, com un servei més per crear confiança i seguretat al consumidor. Altres negocis o potser tots … Molt probablement estaran subjectes a noves normatives al respecte i per tant obligats a complir amb uns mínims quant a desinfecció i esterilització”.

Aquest tipus de raig ultraviolada és particularment efectiva per destruir el material genètic de microorganismes com virus i bacteris, impedint la seva replicació.

Des de la seva troballa en 1878, s’ha convertit en un mètode bàsic d’esterilització, sent utilitzat cada dia a hospitals, avions, oficines i fins i tot en fàbriques d’aliments.

També és fonamental per al procés de desinfecció de l’aigua potable, ja que alguns paràsits són resistents als antisèptics químics com el clor.

I avui, amb la irrupció del nou coronavirus al món, la llum UV ha tornat a cobrar rellevància.

A Montronic coneixen perfectament la tecnologia ultraviolada, ja fa anys que treballen amb ella. Tenen tota la tecnologia necessària de connexió IOT i actualment estan desenvolupant productes germicides de diversos tipus pensats per tenir la màxima integració, prestacions i seguretat d’ús.

És una empresa on escolten les propostes i us assessoren sobre quin sistema és el més adequat per a la seva aplicació.

