I desitjo i cremo: poesies, de Safo de Lesbos

Títol: I desitjo i cremo: poesies

Autor/a: safo de Lesbos

Pàgines: 250

Editorial: Edicions Proa

Sinopsi:

Safo de Lesbos, que va viure entre els segles VII-VI aC, és la poetessa per antonomàsia de la Grècia antiga i, per tant, la primera poetessa occidental de qui tenim notícia. Les seves poesies van tenir un èxit enorme ja en el seu temps i van traspassar les fronteres de l’illa de Lesbos d’on era originària. Durant tota l’època antiga, se la va tenir per una gran poetessa, al costat del mateix Homer. En una societat tan misògina i masclista com la grega, Safo va representar el model de la poesia amorosa i lèsbica (que li deu el nom). Amb el temps i la censura de l’església, l’obra de Safo es va anar difuminant. Safo va esdevenir un mite, per alguns santa, per altres prostituta o sacerdotessa. Al llarg del segle XX es van anar trobant papirs amb més poemes seus, que van situar la seva obra entre els cims de la lírica universal de tots els temps. Per primer cop en català, s’ofereix tot el corpus poètic de Safo en vers.

Font: lacasadellibro