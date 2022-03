Horòscop del 28 de març al 3 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Us espera molt de moviment, moltes més emocions del compte i més facilitat d’estar neguitosos. Només us demano que us ho agafeu amb molta paciència i que no vulgueu fer més del que pugueu perquè si no podeu acabar molt cansats i tampoc cal. De fet, com que seran dies de canvis i de moltes emocions heu d’estar preparats per tot i cal que us ho agafeu tot amb simpatia, o sigui que molta moral i endavant.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu el sisè sentit molt a flor de pell, cosa que us pot donar molts avantatges davant els canvis del dia a dia. És important que mireu d’aprofitar aquestes facilitats per poder millorar el camp de la feina si convé i també el de la família que sembla que el teniu una mica abandonat i crec que és vital que el treballeu una miqueta. Per altra banda, no us estranyi si teniu moltes ganes de manar, de vegades passa.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tot el camp de la poesia us estirarà molt i les ganes de ser romàntics us podrà i fareu el que sigui per donar bon rotllo a tots els que teniu al voltant dient allò que més es necessita sentir en un moment donat. Tot i que els que estaran millor seran els altres, de rebot per a vosaltres també serà genial, i segurament no en dubtareu gens ni mica quan ho analitzeu a fons, fer feliç et fa feliç sempre.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Us sentireu una mica obligats a callar davant de situacions en les que donaríeu la vostra opinió i sabeu perfectament que no seria ben rebuda, cosa que farà que us mossegueu la llengua i calleu. Sé que no és fàcil però és necessari que us mantingueu perquè hi teniu molt a perdre si dieu el que penseu, o sigui que aquesta vegada haureu de deixar passar el que sigui i prou. No cal que patiu mes del compte.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tindreu molta força física, cosa que ja està be, però us haureu de mirar de controlar una mica perquè podeu fer mal si se us acudeix donar un copet a l’esquena a algú. De vegades no comptem que hi ha persones més sensibles que d’altres i petites coses els fan més mal. A part d’això seran bons dies per a vosaltres ja que tindreu força sort en tot, que ja va bé, només haureu d’estar pendents de la família i prou.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Us veureu envoltats de persones amb càrrecs importants, i la veritat és que ja us anirà bé perquè podeu fer amistats interessants que el dia de demà us poden ajudar en algun aspecte, ara bé això no vol dir que els hagueu de perseguir, si hi ha bon rotllo molt bé però si la cosa no es veu natural no cal que us hi esforceu a voler tant si com no lligar-vos a qui us sembli interessant, ha de ser sense forçar la cosa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

No us estranyi sentir-vos cansats o faltats d’energia, la veritat és que us marcarà molt la mandra i les poques ganes de fer res, de vegades això ja passa però és necessari que no us adormiu massa que després les coses costen més i encara fan venir més mandra. Estareu molt pendents del vostre físic i això en part està bé perquè així fareu una bona renovació de vestuari i us sentireu més bé per dins.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estareu molt manaires i això de donar ordres us farà molta gràcia, ja pot ser divertit però heu de tenir present que segons el que maneu potser algú se us enfada i no cal, sigueu prudents i no us esvaloteu. Per altra banda, la vostra iniciativa pot ser molt bona per començar projectes del passat, mireu de posar fil a l’agulla i feu servir la facilitat de concreció d’aquests dies, us anirà bé segur.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Menys a casa voldreu estar a tot arreu, la veritat és que segur que no us cauran les parets al damunt, però és que necessitareu sortir, que us toqui l’aire i, sobretot, necessitareu divertir-vos i estar amb amics i gent diferent. De fet, no hi ha res de mal en això i podeu estar millor. També hem de pensar que tant sortir pot portar mal rotllo amb els de casa, mireu de no discutir que no cal i és millor fer les coses bé.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aneu-vos preparant que teniu uns dies molt bons per lligar i per tenir alguna història, potser no molt seriosa però sí interessant. De totes maneres, estaria bé que a part del moviment en tema de parella us poséssiu les piles en el camp de la feina que us esteu despistant massa i això no us convé pas, intenteu estar més concentrats en el que feu que si no en podeu espifiar alguna i us faran crits.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El camp de la parella serà el que us atabalarà més aquests dies i heu de mirar de no posar-vos nerviosos, ja sé que us costarà força, però crec que paga la pena estar més tranquils i així les coses s’arreglaran de manera més fàcil en aquest aspecte. No cal que us digui que us convé reposar, que segurament ja us ho noteu força, feu cas el vostre cos i mireu de dormir una mica més.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tot serà molt agradable i maco, sense anar-ho a buscar us trobareu amb què les coses boniques se us presenten soles i com que estareu molt romàntics ho veureu tot de color rosa. Tot pot ser molt maco, encara que heu d’estar al corrent que potser no és igual de maco pels altres, no cal que feu massa propaganda del que esteu vivint, no fos cas que algú us aixafi la guitarra i després us sentiu malament.