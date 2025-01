Horòscop del 27 de gener al 2 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Al llarg d’aquests dies sembla que les coses no tenen ganes de sortir massa bé, en algun moment arribareu a pensar què heu fet per què se us estronqui tot i us passin aquestes coses. Sort que això no durarà pas molt temps, serà passatger i quan hauran passat uns dies, fins i tot, us farà gràcia i tot. En l’únic espai on us sentireu molt bé és al carrer, amb la gent, parlant i sobretot desfogant-vos del que sentiu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Vosaltres passareu a ser els defensors d’algú de fora que té problemes i que necessita que li donin un cop de mà, encara que sigui donant-li suport moral. Per altra banda, és vital que us aguanteu a la feina, ja que la pressió serà forta i vosaltres esteu molt tensos, si us deixeu anar la cosa us pot portar problemes a la llarga, o sigui que per molt que les pressions siguin fortes la paciència les ha de vèncer.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estareu molt susceptibles amb les coses que passen al vostre voltant, per aquest motiu serà difícil que penseu amb tranquil·litat i això us pot donar una precipitació amb resultat d’equivocació, pèrdua de temps i de diners. Per molt que emocionalment estigueu baixos seria bo que abans de donar un pas en falç penséssiu si esteu fent el que més us convé. Us aniria perfecte poder viatjar, anar a veure mar.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tot i que els homes que estan al vostre voltant us poden intentar aixafar la guitarra, teniu tots els números per a passar uns dies genials, molt alegres i, alhora, molt intensos. Ja cal que els aprofiteu, poques vegades ho tindreu tan bé. Sobretot estaria molt bé que juguéssiu a fer passos per a construir el vostre futur, podeu quedar parats de la quantitat de coses que poden passar pel cap en un moment.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La responsabilitat i el seny faran acte de presència en aquests dies d’una manera curiosa, sobretot perquè us afectarà molt en el vostre aspecte monetari. És aconsellable que feu cas dels vostres instints en aquest camp. Per altra banda, podreu arreglar un munt de coses relacionades amb la família, temes que de vegades queden en un racó i que s’han de parlar, cosa que podreu fer sense problemes ni malentesos.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Hi ha bones oportunitats per a aconseguir millores en el camp laboral, a part que se us accentuarà molt la vostra capacitat de treball i d’adaptació en l’àmbit social, tan sols us cal posar-hi ganes i buscar la manera de treure profit de les vostres aptituds, per contra del que us passa sovint, ara portareu uns dies de força seguretat en vosaltres mateixos i això és genial, us veureu capaços de fer el que convingui.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

A vosaltres us convé molt agafar-vos uns dies de repòs, no és pas que feu gaire coses fora del normal, però l’estat de nervis que esteu passant últimament és massa per a vosaltres i al quedar-vos-ho tot per dins la cosa va fent feina interior que no us va massa bé. El que us aniria perfecte és una bona sauna o uns dies en un balneari, amb uns bons massatges, un bon llibre i sobretot uns bons aliments.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

De vosaltres tinc una enveja sana aquests dies, ja que pel que sembla les coses us pinten força bé i tot el que us envolta serà del vostre gust, cosa que de vegades és força complicat, però de tant en tant sembla que alguna cosa rutlla. A part de que els vostres projectes tenen èxit, hi haurà un punt de sort en els jocs d’atzar, ja us aviso, no us gasteu una fortuna, però si podeu comprar un dècim de loteria, feu-ho.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Gastareu una mica de mal geni, hauríeu de buscar la manera de treure’l sense que ningú se sentís afectat, ja sé que serà difícil, però es pot intentar. La gran sort és que estareu tan enfeinats i enfeinades que us desfogareu amb el que estigueu fent. Un detall que no puc deixar passar és que la vostra bellesa serà digne d’admiració, segurament fareu ballar el cap a més d’un o una.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És molt possible que a la vostra parella, si en teniu, és clar, li donin uns diners que no s’esperava, cosa que us anirà perfecte per a fer el que vulgueu al llarg d’aquests dies. Pels que no teniu parella us diré que el vostre aspecte més marcat serà la facilitat d’aconseguir el que us proposeu, o sigui que si necessiteu diners, ja podeu anar a raspallar a qui en tingui que potser us en donarà, no us passeu tampoc.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us passareu el dia somiant truites, ja us convé una mica de distracció i sobretot desconnectar de les històries de tots els dies, porteu massa coses lligades que us fan entrebancar, heu d’aprendre a llençar el que no convé i fer neteja de les coses que us fan més nosa que servei. Per altra banda, estaria molt bé que anéssiu a comprar alguna cosa de roba per a renovar, us sentireu molt millor i més plens.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Potser hi haurà moltes coses que us afectaran al llarg d’aquests dies, però el més important és que tindreu la capacitat de buscar solucions als problemes i d’aquesta manera no deixareu que l’estar sensibles us amargui l’existència. A més, teniu la capacitat de saber sobreposar-vos en l’àmbit laboral, no us ho deixeu perdre i presenteu les vostres idees a qui us pugui ajudar a pujar. Compte amb el mal geni.