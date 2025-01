Isabella Pérez, 15a a l’eslàlom NJR de La Thuile

L’esquiadora andorrana Isabella Pérez (arxiu – FAE)

Els EEBE U19, Isabella Pérez i Jan Visa, han competit aquest diumenge al primer eslàlom National Junior Race (NJR) de La Thuile (França), on Pérez ha estat 15a i Visa no ha acabat la primera mànega. En noies, Isabella Pérez feia el 13è temps a la primera mànega i repetia posició a la segona, finalitzant 15a al final amb un crono de 1.25.21, a 3.62 de la vencedora, la italiana Margherita Sala, que s’ha imposat amb 1.21.59.

A la cursa masculina, Visa no ha pogut finalitzar la primera mànega. Aquest dilluns, 27 de gener, hi haurà una nova cursa per als dos andorrans EEBE U19, també amb un eslàlom NJR a la mateixa estació.