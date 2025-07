Ho sabies? Com superar la depressió postpart

Una dona en situació de depressió (Getty images)

La depressió postpart és un trastorn que afecta a algunes dones després de donar a llum, tot i que sovint es manté en silenci per culpa dels estigmes socials i la pressió de mostrar-se feliç després del naixement d’un fill. Pot aparèixer durant les primeres setmanes o mesos després del part. És diferent del conegut “baby blues” o tristesa postpart, que és una resposta emocional lleu i temporal que desapareix al cap d’uns dies. La depressió postpart, en canvi, és més intensa i duradora, i pot requerir d’atenció psicològica.

Els símptomes més freqüents són:

Tristesa profunda i persistent

profunda i persistent Irritabilitat o enuig sense causa aparent

sense causa aparent Cansament extrem i falta d’energia

extrem i falta d’energia Dificultat per a vincular-se amb el nadó

amb el nadó Sentiments de culpa, inutilitat o desesperança

Alteracions del son (insomni o dormir en excés)





La depressió postpart té tractament i, amb l’ajuda adequada, es pot superar, amb:

Teràpia psicològica , com la teràpia cognitivoconductual, per a treballar pensaments negatius i aprendre estratègies d’afrontament.





, com la teràpia cognitivoconductual, per a treballar pensaments negatius i aprendre estratègies d’afrontament. Medicaments , prescrita per un professional, en casos moderats o greus.





, prescrita per un professional, en casos moderats o greus. Suport social i familiar : parlar amb amics, familiars o grups de suport pot ajudar a alleujar la sensació d’aïllament.





: parlar amb amics, familiars o grups de suport pot ajudar a alleujar la sensació d’aïllament. Autocura: descansar, alimentar-se correctament, demanar ajuda i reservar espais per a una mateixa.

La depressió postpart no és un signe de debilitat ni de no ser una bona mare. És una resposta humana davant un moment vital intens i ple de canvis. Parlar-ne, demanar ajuda i cuidar-se és essencial per al benestar de la mare i del nadó.