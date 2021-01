Grans terratrèmols poden explicar el ràpid escalfament de l’Àrtic

L’escalfament global és un dels problemes urgents que enfronta la civilització. Es creu àmpliament que és causat per l’activitat humana, que augmenta la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. No obstant això, aquesta opinió no explica per què les temperatures de vegades augmenten de manera força abrupta.

A l’Àrtic, un dels factors que impulsa l’escalfament climàtic és l’alliberament de metà del permafrost i els hidrats de gas metastables a la zona de la plataforma continental. Des que els investigadors van començar a monitoritzar les temperatures a l’Àrtic, la regió ha experimentat dos períodes d’escalfament abrupte: primer en les dècades de 1920 i 1930, i després a partir de 1980 i continua fins al dia d’avui.

Leopold Lobkovsky és director del Laboratory for Geophysical Research of the Arctic and Continental Margins of the World Ocean de l’MIPT (Institut de Física i Tecnologia de Moscou). En el seu article, planteja la hipòtesi que els canvis abruptes de temperatura inexplicables podrien haver estat provocats per factors geodinàmics. Específicament, ha assenyalat una sèrie de grans terratrèmols a l’Arc de les Aleutianes, que és l’àrea sísmicament activa més propera a l’Àrtic.

Per provar la seva hipòtesi, Lobkovsky va haver de respondre tres preguntes. Primer, van coincidir les dates dels grans terratrèmols amb els salts de temperatura? En segon lloc, quin és el mecanisme que permet que les pertorbacions litosfèriques es propaguin al llarg de més de 2000 quilòmetres des de les Illes Aleutianes fins a la regió de la plataforma àrtica? En tercer lloc, com intensifiquen aquestes pertorbacions les emissions de metà?

La resposta a la primera pregunta va provenir de l’anàlisi de dades històriques. Va resultar que l’Arc de les Aleutianes va ser de fet el lloc de dues sèries de grans terratrèmols al segle XX. Cada un d’ells va precedir a un augment brusc de temperatura d’uns 15 a 20 anys.

Es va necessitar un model de dinàmica d’excitació litosfèrica per respondre a la segona pregunta. El model utilitzat per l’investigador descriu la propagació de les anomenades ones tectòniques i prediu que han de viatjar a uns 100 quilòmetres per any. Això concorda amb el retard entre cadascuna de les grans sèries de terratrèmols i el posterior augment de temperatura, ja que les pertorbacions van trigar entre 15 i 20 anys en transmetre a més de 2.000 quilòmetres.

Per respondre a la tercera pregunta, l’investigador va proposar la següent explicació: les ones de deformació que arriben a la zona de la plataforma causen tensions addicionals menors a la litosfera, que són suficients per trencar l’estructura interna dels hidrats de gas metaestables i el permafrost que emmagatzema el metà capturat. Això allibera metà a l’aigua de la plataforma i l’atmosfera, el que provoca un escalfament climàtic a la regió a causa de l’efecte hivernacle.

‘Hi ha una clara correlació entre els grans terratrèmols a l’Arc de les Aleutianes i les fases de l’escalfament climàtic. Hi ha un mecanisme per transmetre físicament les tensions a la litosfera a les velocitats adequades. I aquestes tensions addicionals són capaces de destruir els hidrats de gas metaestables i el permafrost, alliberant metà. Cada un dels tres components d’aquest esquema és lògic i es presta a una explicació matemàtica i física. El que és més important, explica un fet conegut (l’augment abrupte de les anomalies de temperatura a l’Àrtic) que els models anteriors no tenien en compte ‘, ha comentat Lobkovsky en un comunicat.

Segons l’investigador, el seu model es beneficiarà de la discussió i probablement es millorarà, i queda molt per fer per confirmar o descartar el mecanisme proposat.

Per Ecoticias