Inner Wheel Andorra dona aliments a la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana

L’associació Inner Wheel Andorra ha fet donació a la Creu Roja Andorrana de vuit caixes de productes d’alimentació, destinats a la Botiga Solidària.

L’entitat, fundada el 1982 i formada exclusivament per esposes de membres del Rotary Club, organitza cada any un mercat solidari els ingressos del qual es dediquen a diferents causes. El 2020, però, per culpa de la pandèmia, no l’ha pogut celebrar. Tanmateix, l’entitat va buscar una alternativa per recaptar fons i la va trobar en l’elaboració de mascaretes, que es va iniciar a l’agost. Amb els diners obtinguts per la venda d’aquestes mascaretes s’han adquirit alguns dels productes que la Creu Roja els va comunicar que feien més falta.

L’entitat ha informat que el mes que ve farà una nova compra de productes, d’acord amb les prioritats que indiqui la Creu Roja.

Inner Wheel Andorra compta amb 34 sòcies. Arreu del món, el club està constituït per 100.000 membres repartits entre 103 països. Els seus orígens es remunten a la Primera Guerra Mundial, quan algunes esposes de rotaris de la Gran Bretanya i d’Irlanda es van començar a reunir per continuar les activitats empreses pels seus marits, mobilitzats per l’exèrcit. La missió d’Inner Wheel és promoure el coneixement i la comprensió entre els pobles per tal d’aconseguir la pau al món. Una de les principals tasques dels clubs que formen l’organització és col·laborar amb altres associacions caritatives en projectes diversos.