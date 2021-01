Any nou d’incertesa pels artistes

El món de la cultura es va instal·lar l’any 2020 en un permanent estat d’incertesa. Aquesta és la primera paraula que surt de la boca de cantants, actors i artistes que estan patint els efectes colaterals de la pandèmia de la Covid-19. El confinament, el tancament d’espais culturals, la reducció d’aforaments i les limitacions de mobilitat estan tenint un fort impacte en la seva activitat habitual. Des del mes de març han vist com es cancel·laven actuacions, gires i bolos, i reprogramar-los s’ha convertit en una tasca gairebé heroica, sempre pendents fins al darrer minut de si es podran dur a terme.

El passat estiu es van poder dur a terme algunes iniciatives com el festival Cruïlla XXS o les festes de la Mercè, on es va prioritzar la contractació d’artistes locals. Però la tardor ha estat complicada, marcada de nou per les restriccions. Per això, per a molts artistes, les festes de Nadal s’han presentat com una petita oportunitat de recuperar-se en un any que ha estat dramàtic pel món de la cultura. Amb les sales de teatre i de concerts de nou obertes, s’han pogut programar concerts i temporades de Nadal, un autèntic oasi en un any desèrtic. “El desembre ha estat una bogeria, perquè tothom ha intentat fer tot el que podia aquest mes”, explica Helena Bagué, una de les components del grup infantil El Pot Petit. Ells són uns dels “afortunats” que han viscut Nadal com l’oportunitat de refer-se d’un any en què han vist com se’ls cancel·laven més d’un centenar d’actuacions d’una gira que abans de l’inici de la pandèmia ja tenien tancada.

“La situació ens ha afectat molt. Vam reprogramar concerts del març al maig, que també es van anul·lar, i també ens hem passat tot el mes de novembre parats. Alguns concerts els hem reprogramat 3 i 4 vegades“, explica. Tots aquests canvis i cancel·lacions els han suposat unes pèrdues del 75% dels ingressos respecte dels que van fer l’any 2019. I si bé han intentat provar noves fórmules com els concerts en línia, la realitat és que la situació s’ha fet especialment greu pels músics i tècnics que els acompanyen, alguns dels quals s’han hagut de buscar altres feines per poder subsistir.

“Nosaltres vam aprofitar el confinament per escriure el nostre segon llibre ‘Pirates rodamons’, que ha estat un èxit de vendes”, explica l’Helena del Pot Petit, “i ara hem tingut la sort de poder fer la temporada al Poliorama, del 26 de desembre al 10 de gener”, afegeix, tot recordant que malgrat tot, l’aforament només ha estat del 50%.

“Amb la meitat d’aforament, qui pot sobreviure?“, es pregunta l’actriu Rosa Andreu, secretària de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. Des del sector de les arts escèniques veuen amb preocupació la reducció d’aforaments i les restriccions de mobilitat, que estan fent tirar enrere molta gent que aniria al teatre i no ho fa per aquests impediments. “A Barcelona encara podem, amb sort, fer un mes i mig de temporada, però totes les gires i bolos per Catalunya han caigut”, explica. I a tot això cal afegir-hi la por de moltes persones i també la confusió davant els missatges que, per una banda, recomanen no sortir de casa i, per l’altra, animen a donar suport a la cultura. A l’octubre, el sector de les arts escèniques va registrar una caiguda del 60% en les vendes d’entrades anticipades.

Per la seva banda, la cantant Magalí Sare assegura sentir-se “una afortunada” perquè ha pogut seguir fent concerts quan les mesures ho han permès. “El meu perfil no és el de moure masses sinó de concerts de petit format, i gràcies a això he pogut salvar l’estiu”, explica Sare, que ha estat la veu del tema musical de l’anunci d’Estrella Damm.

Sare també ha tingut programades algunes actuacions durant Nadal, en solitari i amb el seu Quartet Mèlt. Però la reducció d’aforaments en sales que habitualment ja tenen poc públic, fa que molts bolos acabin sent inviables. En aquest sentit, lamenta que algunes decisions del Govern “siguin erràtiques i precipitades” i que no hi hagi prou ajuts pel món de la cultura. I a conseqüència d’això, també està observant com molts músics i tècnics estan començant a treballar en altres sectors.

Reprogramació i nous contextos

Un altre cas és el dels lleidatans Uënsdei, un grup de pop folc que també han vist com la meitat dels concerts que havien programat per presentar el seu darrer àlbum “Mudança” han estat cancel·lats o ajornats. Durant tots aquests mesos, la principal batalla del grup ha estat la d’aconseguir que les actuacions cancel·lades es poguessin reprogramar. “Hem mirat de mantenir el contacte amb els programadors i anar obrint noves oportunitats”, explica Mònica Guiteres, cantant del grup.

Com tants i tants altres artistes, també han mirat de buscar noves iniciatives per mantenir viva la seva presència i el contacte amb els seus seguidors. Així, aquest darrer any Uënsdei ha participat en una producció de 200 ampolles de la cervesa artesana “Mudança”, que porta la portada del disc a l’etiqueta. Així també han pogut col·laborar amb productors locals i donar-se suport mutu. A més, el grup, integrat per cinc persones, s’ha adaptat a un format de només tres per poder oferir el seu espectacle a sales de petit format o nous espais on poder actuar.

Una de les accions que els han ajudat durant aquestes darreres festes és la que ha dut a terme La Paeria de Lleida, que per tal de promocionar els artistes de Ponent els ha convidat a participar en una Nadala cantada. “És important que passin coses i que els nostres seguidors sàpiguen que, si no es poden fer concerts, poden connectar amb nosaltres d’altres formes”, explica.

Iniciatives públiques per ajudar els artistes locals

En l’àmbit públic, s’han dut a terme altres iniciatives com ara la recuperació del Barcelona Districte Cultural, que promou l’Ajuntament de Barcelona i que ha servit per programar artistes locals en centres cívics i altres espais.

A principis de desembre, l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) i la Conselleria de Cultura de la Generalitat van impulsar el projecte ‘SALA CAT’ per reactivar el circuit de concerts en directe a sala. L’objectiu de la campanya és “donar suport i generar activitat entre els agents de la cadena de la música en directe. En el marc d’aquesta campanya, s’han programat més de 80 actuacions d’artistes com Albert Pla, Dani Nel·lo, Ebri Knight, Gemma Humet, Mazoni, Mishima, Myriam Swanson o Roger Mas a una quarantena de sales de 15 municipis de Catalunya, com ara La Mirona, Salamandra, Sidecar, Stroika, El Clap o El Cafè del Teatre. El departament hi destina 250.000 euros, a través d’una subvenció exclosa de concurrència, i per rebre l’ajut les sales hauran de fer com a mínim dos concerts i com a màxim sis, amb un aforament inferior al 50%.

També l’Institut de Cultura de Barcelona ha creat un espai amb tota la informació sobre les mesures i el suport específic al teixit cultural davant la crisi generada per la covid-19.

Per altra banda, el passat mes de maig, la directora gerent de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella, va animar al sector empresarial a regalar entrades de teatre o equipaments culturals als seus treballadors per Nadal.

Un inici del 2021 que es presenta desert

Però el pitjor encara està per venir. “El 2021 ve fa molta por, perquè es presenta desert. De gener a març està tot parat, i les úniques coses que tenim previstes són reprogramacions de concerts que havíem de fer l’any passat”, explica l’Helena amb evident preocupació. “Hem d’aprofitar la temporada alta de Nadal perquè després es preveu que vindrà una vall i no sabem què passarà”, afegeix Magalí Sare.

“Del futur, ningú en sap res”, diu Rosa Andreu, que tot i que les darreres setmanes ha pogut fer diverses funcions de l’espectacle ‘Vida de peix’, de cara al 2021 no té el primer bolo fins al 28 de febrer. I fins llavors, res. En aquest sentit, també lamenta que, a banda d’algunes campanyes de suport a la cultura local, les administracions no promoguin ajudes pel sector cultural.

Mònica Guiteres explica que el seu grup té l’esperança d’estar programat als concerts que es fan durant la primavera i l’estiu, “però ara, de moment, no tenim res“. Per la cantant d’Uënsdei, és molt important que es promoguin “els concerts de petit format, perquè som molts grups els que ens hi dediquem, i aquests es poden continuar fent, i també a l’aire lliure”. I sobretot, reclama de les autoritats “més valentia a l’hora de prendre mesures i que es valori la cultura com un espai segur”.