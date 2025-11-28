Gina del Rio, abans del seu debut a l’sprint: “Tinc ganes de començar la temporada”

Gina del Rio entra en acció aquest dissabte, 29 de novembre, a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) a la cursa sprint, i a primera hora del matí. Serà el seu debut aquesta temporada en competició. “Afronto les curses amb motivació. Tot i ser les primeres curses i les més complicades, tinc ganes de començar la temporada, veure com estic situada al circuit de Copa del Món i a continuar agafant experiència”, ha manifestat l’andorrana el dia previ al seu debut en la màxima competició.
L’esquiadora de fons del Principat correrà l’sprint de dissabte, des de les 8:55h -hora andorrana- les qualificacions, mentre que les finals estan previstes per les 11:25h. Així mateix, Gina del Rio també correrà el diumenge, en aquest cas els 20km en skating, a les 11:45h.