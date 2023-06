Atorgat el primer ajut per al foment de l’economia circular

Una infografia que representa l’economia circular (arxiu)

Amb la voluntat d’incentivar i impulsar projectes que fomentin l’economia circular, el Govern ha obert aquest 2023 la segona convocatòria d’ajuts amb un pressupost total de 150.000 euros. D’aquesta manera, el Consell de Ministres ha validat el primer projecte subvencionat d’enguany corresponent a la segona edició del programa d’ajuts. L’empresa beneficiària ha estat Altura SL, pel projecte d’estudi sobre un sistema constructiu de murs estructurals de pedra utilitzant la pedra de la mateixa excavació de l’edifici. L’ajut per al projecte és de 10.000 euros.

Cal recordar que l’objectiu del programa és impulsar ajuts destinats principalment a empreses privades i agrupacions i associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general per tal de promoure l’economia circular i els principis que persegueix la llei, així com contribuir a la transició per a millorar l’eficiència dels recursos materials.

De forma paral·lela, s’informa que el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat està en fase de valoració d’altres sol·licituds d’ajuts. La convocatòria està oberta fins al 4 de desembre del 2023 o fins esgotar la partida pressupostària.