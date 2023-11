Estrenat i inaugurat el centre de dia Paraires, a Escaldes

La ministra Helena Mas en la inauguració del centre de dia Paraires a Escaldes (Creu Roja)

Al mes de juny de 2021 va començar a fer-se realitat la voluntat que, des de sempre, ha tingut la Creu Roja Andorrana de crear per a la gent gran espais on retrobar-se, gaudir d’activitats i la possibilitar l’accés de les persones usuàries a professionals d’atenció sociosanitària.

El centre de dia Paraires s’afegeix des del passat 2 de novembre als centres de dia gestionats per la Creu Roja Andorrana. El centre, ubicat a Escaldes-Engordany, donarà suport a totes aquelles persones que ho necessitin amb una possibilitat d’atenció de 88 persones de tot el país.

Cal remarcar que l’accés als tres centres de dia és gestionat íntegrament pel Ministeri d’Afers Socials, amb el qual darrerament s’ha signat un conveni de col·laboració i concertació de places. Tots els usuaris dels serveis de dia de la Creu Roja Andorrana són derivats des de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS).

La missió de la Creu Roja Andorrana es la d’oferir assistència sanitària, terapèutica i de rehabilitació a totes les persones usuàries, així com també la d’oferir activitats d’oci i de lleure. La cerimònia oficial d’inauguració que ha tingut lloc aquest dilluns, ha comptat amb la presència del president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol; el director del gabinet del copríncep d’Andorra, Robert Mauri; i el cap de Govern, Xavier Espot, marcant una fita en el compromís de l’organització amb la gent del país.

El nou centre de dia Paraires representa un esforç significatiu per a la Creu Roja Andorrana per a seguir desenvolupant serveis de suport i atenció per a les persones que ho necessiten. El centre, s’ha concebut com un lloc acollidor i confortable on les persones usuàries reben l’atenció sociosanitària que necessiten amb la intenció de millorar el seu benestar, la seva qualitat de vida i la possibilitat que puguin romandre al domicili el major temps possible.

Durant l’acte d’inauguració, el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, ha destacat la importància de Paraires com un recurs important que s’afegeix als altres dos que gestiona la Creu Roja Andorrana fent possible l’atenció de la institució a 88 persones. El director del gabinet del copríncep d’Andorra, Robert Mauri, ha expressat el seu suport a aquesta iniciativa i el reconeixement de la tasca de la Creu Roja, tant a Andorra com a la resta del món. Així mateix, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la col·laboració de l’organisme amb l’Executiu.

La Creu Roja Andorrana agraeix el suport i la col·laboració del Govern d’Andorra, del copríncep francès i totes les parts implicades que han fet possible la creació i el desenvolupament del Centre de Dia Paraires.