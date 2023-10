Fer del teu microapartament una llar còmoda i funcional

Un apartament de petites dimensions (iStock)

Cada dia és més comú viure en un microapartament, majorment, en aquells que tenen entre 20 i 50 metres quadrats, sobretot, si ets solter o vius en parella. I, encara que costi de creure, és possible fer que aquesta petita llar sigui còmoda, atractiva i funcional.

Hi ha 5 premisses fonamentals per a aconseguir que sigui funcional i còmode

Opta per tons clars i molta llum. Tria un entorn en color molt clar per al teu espai. Pots pintar en blanc des del sostre a les parets. No hi ha dubte que això “engrandeix” visualment l’espai. Aprofita també la llum natural, col·locant cortines molt clares en les finestres. I per a la nit, col·loca llums en el sostre que aportin molta llum. Un llum de sostre gran i petites llums en les parets són perfectes.

Només el necessari i de la grandària que es necessita. L’excés no resulta per a res elegant. La senzillesa és el que es porta en la vida d’avui, i també el que millor funciona. Sobretot quan no comptes amb espai.

Tria el que realment necessites. L’estil minimalista s’aplica a la perfecció perquè llueixi un apartament molt petitó.

La grandària és essencial a l’hora de triar el mobiliari. Tria un sofà que acomodi bé i sigui funcional. Butaques que siguin de grandària adequada…

Maximitzant l’espai aprofitant tota la superfície amb la qual comptes. Les parets no serveixen ja només per a col·locar quadres. En elles pots col·locar gabinets moderns i funcionals de la grandària justa, on guardar i també col·locar elements decoratius.

La decoració d’avui aprofita al màxim l’entorn de les parets amb armaris encastats que són molt atractius. I que s’adapten en grandària a l’espai disponible. Amb ells podràs decorar al mateix temps que organitzes. En les parets et pots posar molt creativa creant boniques decoracions aprofitant el color. El teu microapartament també pot ser el més sofisticat.

Aquest microapartament lluirà estupend i et sentiràs tan còmode com si fos un més gran.





Per Decoracion2.com