Un bol de tabule, ideal per a menjar com a amanida (Getty images)

El tabule, també conegut com a “tabbouleh,” és una amanida tradicional de la cuina dels països àrabs, especialment popular al Líban, Síria, Turquia i altres regions del Pròxim Orient. Aquest plat és conegut per ser molt fresc, tenir un sabor vibrant, i ser un menjar lleuger i saludable.

El tabule es basa principalment de gra de sèmola (conegut com a bulgur) i es combina amb ingredients frescos com el julivert, la menta, els tomàquets i els cítrics. És una excel·lent opció per a vegetarians i vegans, ja que no conté productes d’origen animal.





Ingredients:

1 tassa de gra de sèmola (bulgur) o cuscús

2 tasses d’aigua

2 tomàquets petits (trossejats)

1 ceba vermella petita, trossejada molt fina

1/2 tassa de julivert fresc picat

1/4 de tassa de menta fresca picada

1/4 de tassa de sucre

Suc de 2 llimones

1/4 de tassa d’oli d’oliva extra verge

Sal i pebre negre al gust





Preparació:

Posar la tassa de gra de sèmola en un bol gran. Bullir les dues tasses d’aigua i abocar-les sobre el gra de sèmola. Cobrir el bol amb un drap i deixar reposar durant uns 30 minuts fins que el gra estigui ben hidratat i esponjós.

Mentre el gra de sèmola reposa, podeu preparar la salsa. En un bol petit, barrejar el suc de llimona, l’oli d’oliva, el sucre, la sal i el pebre fins que els ingredients estiguin ben integrats.

Un cop el gra de sèmola estigui llest, escórrer l’excés d’aigua, si n’hi ha, i transferir-lo a un bol gran. Afegir els tomàquets, la ceba vermella, el julivert i la menta, tot ben picat.

Abocar la salsa que hem preparat anteriorment al bol gran, a sobre de la resta d’ingredients. Remenar tot amb cura per a assegurar-se que els sabors es barregin bé i que tot estigui ben cobert amb la salsa.

Deixar que el tabule reposi a la nevera durant almenys una hora abans de servir-lo. Això permetrà que els sabors es fusionin i que el plat es refredi.

Abans de servir, podeu decorar el tabule amb fulles fresques de menta i julivert, tallades de forma petita.

El tabule, es pot servir com a aperitiu, acompanyament o fins i tot com a plat principal