La Federació Allem i Integra Pirineus presenten el projecte pilot ‘Som Rurals, Som de Muntanya’

Cartell anunciant la presentació del projecte “Som Rurals, Som de Muntanya”

El CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu) de la Seu d’Urgell acollirà divendres vinent, 3 de novembre, la presentació del projecte “Som Rurals, Som de Muntanya”, una iniciativa pionera que té com a objectiu desplegar suports socials de proximitat per a una quarantena de persones en nou comarques rurals i de muntanya de la demarcació de Lleida. L’acte, previst a dos quarts de dotze del migdia, comptarà amb la participació de representants del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), Integra Pirineus i la Federació Allem.

L’acció pilot vol treballar des de la innovació el procés de transformació de l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat per discapacitat, trastorns de salut mental i altres causes d’exclusió social, que veuen agreujat el seu dia a dia per l’aïllament en viure en territoris rurals o de muntanya.

Durant la presentació s’explicarà com s’acompanyarà les persones beneficiàries del projecte i com s’obtindrà un recull final d’evidències que representin la realitat del col·lectiu, a més d’exposar-se el perquè sorgeix aquest programa i quines són les necessitats a l’Alt Urgell.





Projecte amb finançament europeu

“Som Rurals, Som de Muntanya” (SR-SdM) és un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation a través del Ministeri de drets Socials i Agenda 2030 de l’Estat espanyol i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Es duu a terme gràcies al treball conjunt de set entitats sòcies de la Federació Allem (la Fundació Integra Pirineus, l’Associació Discapacitats d’Aran (ADDA), la Cooperativa Alba Jussà, l’Associació Amisol, l’Olivera Cooperativa i l’Associació Talma), amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, els Consells Comarcals i les Àrees Bàsiques de Salut de les comarques corresponents.





Identificació de necessitats a les zones rurals o de muntanya

La voluntat final és aconseguir un resultat directe que beneficiï les persones del territori. La identificació de les necessitats específiques serà clau per a poder desplegar i apropar suports socials flexibles per a la vida, d’acord amb les necessitats i preferències de persones vulnerables que viuen a les zones rurals i de muntanya i que pateixen aïllament no desitjat. El projecte vol contribuir també a la reconstrucció de les xarxes naturals de suport familiars i comunitàries, i a facilitar l’accés a les cures, els béns i serveis bàsics, el lleure, la cultura i l’esport.

Tot plegat, ha de ser possible gràcies a l’establiment d’una cooperació estable entre serveis socials de l’Administració local i de l’àmbit de la Salut amb les entitats socials del territori sòcies d’Allem.