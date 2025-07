Andorra condemna la barbàrie a la franja de Gaza i insta a una solució en el conflicte entre Israel i Palestina

La ministra d’Exteriors, Imma Tor, a les Nacions Unides (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa des d’ahir dilluns i fins avui en la Conferència internacional d’alt nivell per a la resolució pacífica de la qüestió de Palestina i la implementació de la solució dels dos estats, copresidida per França i l’Aràbia Saudita a la seu de les Nacions Unides. Aquesta Conferència té com a objectiu principal la recerca d’una pau justa i duradora a la regió.

Andorra, segons ha exposat la ministra, ha reiterat la seva crida per un alto el foc immediat i durador, per al respecte del dret internacional humanitari i l’alliberament incondicional de tots els ostatges. La ministra també ha denunciat l’espiral de violència que ha sotmès Gaza a una situació humanitària catastròfica amb l’obstrucció de l’accés a l’ajuda de la població civil, especialment dones i infants, que ja estan durament afectats per aquest conflicte.

El Govern considera que un procés de pau durador per al conflicte entre Israel i Palestina, i a la regió de l’Orient Mitjà, només pot passar per la solució dels dos estats.

Andorra va donar suport al reconeixement de Palestina com a membre de ple dret de les Nacions Unides, perquè pugui ser part de la taula de diàleg, i per aquest motiu va votar el 10 de maig de 2024 a favor de la resolució de l’AGNU que atorga a Palestina més drets com a observador en aquesta Organització. La posició del Govern d’Andorra no ha implicat fins ara el reconeixement bilateral de Palestina com a Estat, però, com ha precisat la ministra en el seu discurs, el Govern treballa per a poder fer realitat el reconeixement de Palestina properament.

El Govern d’Andorra va condemnar fermament els atacs del 7 d’octubre de 2023 contra Israel i ha reiterat la demanda d’alliberament dels ostatges, així com l’alto el foc i el respecte del dret humanitari a Gaza. Andorra ha copatrocinat les resolucions de les Nacions Unides relatives a l’alto el foc i la protecció dels civils, especialment els infants i les dones. El país també ha fet contribucions d’emergència a favor de les poblacions a través de l’UNRWA (l’Agència de Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina a l’Orient Mitjà) al desembre de 2023 i al novembre de 2024 i del Comitè Internacional de la Creu Roja.





Sobre la Conferència de l’ONU

La Conferència internacional d’alt nivell per a la solució pacífica de la qüestió de Palestina i la implementació de la solució dels dos estats, copresidida per França i l’Aràbia Saudita, estava prevista inicialment aquest juny i s’ha celebrat els dies 28 i 29 de juliol a nivell de ministres d’Afers Exteriors. La trobada d’alt nivell respon a una crida de la comunitat internacional per a reactivar el procés de pau israelià-palestí i tornar a situar la solució dels dos estats al centre de les discussions multilaterals. La iniciativa pretén generar consens al voltant d’un full de ruta compartit en un moment de tensió elevada a la regió, amb conseqüències humanitàries greus i una paràlisi del diàleg directe entre les parts.

La Conferència Internacional d’Alt Nivell té com a finalitat urgent impulsar la implementació de les resolucions de les Nacions Unides sobre la qüestió de Palestina i promoure la solució dels dos estats, amb l’objectiu d’assolir una pau justa, duradora i global a l’Orient Mitjà.