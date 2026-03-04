Fa 83 anys naixia Lucio Dalla

Un 4 de març de 1943, ara fa tot just 83 anys, naixia Lucio Dalla, a Bolonya (Itàlia). Cantautor que fonia rock i jazz, i en els seus textos comunisme i catolicisme. Persuadit per Gino Paolli perquè emprengués una carrera en solitari, el seu primer single va arribar el 1964 i al 1966 el seu primer llarga durada titulat “1999”. A partir d’aquí se succeeixen diverses participacions al festival de Sanremo i l’arribada de nous treballs discogràfics, que van marcant una contínua evolució en la seva música, des del beat inicial, proporcionant-li una gran popularitat a Itàlia.
Un dels treballs més recordats i de més repercussió de Lucio Dalla és l’àlbum que va gravar juntament amb Francesco De Gregori, “Banana Republic”, de 1979. El seu tema més conegut pel gran públic, i per les versions que ha conegut, és ‘Caruso’. Lucio Dalla va morir l’1 de març de 2012.
Font: EfeEme.com