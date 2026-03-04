Entreteniment per a gossos

In: Mascotes
Mare, filla i mascota ballant al mateix ritme
Mare, filla i mascota ballant al mateix ritme (AMIC)

És sabut que els gossos necessiten fer exercici físic de manera regular. En ocasions no se’ls pot treure al carrer durant diversos dies perquè fa massa fred o perquè plou molt i, això, a la llarga, pot comportar-los malalties i estrès. Però, hi ha alternatives que podeu portar a terme dintre de casa perquè s’entretinguin durant una bona estona. Aquestes activitats són aptes per a mascotes adultes, però també per als cadells que no es poden treure al carrer quan encara no estan vacunats.

Joguines 
A les botigues especialitzades en mascotes podeu trobar joguines que van alliberant llaminadures a poc a poc. Les podeu farcir amb el seu menjar preferit i deixar que el gos s’entretingui intentant treure’l de dins per a menjar-s’ho. En trobareu de diverses mides i amb diferents nivells de dificultat.

Menjar amagat
Jugar a la caça de menjar també és un repte molt estimulant per als gossos. Amagueu petites quantitats de pinsos en diversos racons de la casa. Al principi, deixeu-lo en llocs fàcils de trobar i, quan entengui el joc que li proposeu, podeu amagar menjar en llocs de més difícil accés.

Altres jocs
Als gossos els agrada molt jugar a fet i amagar, ja que a més de resultar-los divertit, exercita la seva ment i el seu cos. Podeu demanar a algú que subjecti el gos mentre us amagueu i cridar-lo perquè us vingui a buscar. Quan us trobi l’haureu de premiar amb una llaminadura.



