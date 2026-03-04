Entreteniment per a gossos

És sabut que els gossos necessiten fer exercici físic de manera regular. En ocasions no se’ls pot treure al carrer durant diversos dies perquè fa massa fred o perquè plou molt i, això, a la llarga, pot comportar-los malalties i estrès. Però, hi ha alternatives que podeu portar a terme dintre de casa perquè s’entretinguin durant una bona estona. Aquestes activitats són aptes per a mascotes adultes, però també per als cadells que no es poden treure al carrer quan encara no estan vacunats.
Joguines
A les botigues especialitzades en mascotes podeu trobar joguines que van alliberant llaminadures a poc a poc. Les podeu farcir amb el seu menjar preferit i deixar que el gos s’entretingui intentant treure’l de dins per a menjar-s’ho. En trobareu de diverses mides i amb diferents nivells de dificultat.
Menjar amagat
Jugar a la caça de menjar també és un repte molt estimulant per als gossos. Amagueu petites quantitats de pinsos en diversos racons de la casa. Al principi, deixeu-lo en llocs fàcils de trobar i, quan entengui el joc que li proposeu, podeu amagar menjar en llocs de més difícil accés.
Altres jocs
Als gossos els agrada molt jugar a fet i amagar, ja que a més de resultar-los divertit, exercita la seva ment i el seu cos. Podeu demanar a algú que subjecti el gos mentre us amagueu i cridar-lo perquè us vingui a buscar. Quan us trobi l’haureu de premiar amb una llaminadura.
