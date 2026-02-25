Fa 83 anys naixia George Harrison (The Beatles)

Un 25 de febrer de 1943, ara es compleixen els 83 anys, naixia George Harrison, a Liverpool (Regne Unit). Va ser membre dels Beatles, el més jove del quartet i el que pitjor va portar el lideratge de Lennon i McCartney, ja que li costava molt que les seves cançons es tinguessin en compte i se’l reconeixia essencialment com a guitarrista. Va ser decisiu perquè les influències orientals entressin al grup en l’etapa psicodèlica, doncs ell va ser la connexió amb el guru Maharishi Mahesh Yogi, el 1968.
A més de amb el so de la seva guitarra, que va definir en gran mesura el caràcter del grup (el segell Beatle li deu molt a ell), Harrison va contribuir amb cançons tan sensacionals com ‘Taxman’, ‘While my guitar gently weeps’, ‘I need you’, ‘Here menges the Sun’ i, per descomptat, ‘Something’. La seva carrera solista va ser una mica irregular, i malgrat el sensacional triple disc “All thing must pas”, ja no va aconseguir mantenir el mateix nivell, malgrat que tota la seva obra mereix ser escoltada.
El 1988, amb Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty i Jeff Lynne es va sumar al grup The Traveling Wilburys, amb els quals va gravar dos discos. Va morir el 2001.
Font: EfeEme.com