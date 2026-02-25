Com protegir el teu gos del fred de l’hivern

L’hivern comporta temperatures baixes, humitat i dies més curts, un conjunt de factors que poden afectar la salut del teu gos si no rep l’atenció adequada. Igual que nosaltres necessitem adaptar rutines i hàbits quan el termòmetre baixa, ell també requereix unes cures específiques perquè se senti segur i protegit durant tota l’estació.
En primer lloc, la hidratació continua sent clau. A l’hivern tendim a beure menys aigua i el mateix li passa al teu company de quatre potes. Deixa-li sempre un bol ple i net, i comprova que l’aigua no estigui massa freda, especialment si viu en espais poc calefactats. Una bona hidratació ajuda a mantenir les articulacions flexibles i reforça el sistema immunitari.
Les passejades també necessiten petits ajustos. En dies de fred intens, és recomanable reduir una mica la durada de les sortides i escollir hores amb més llum solar. Vigila les superfícies gelades o pedres molt fredes, ja que poden irritar les potes o causar petites lesions. Si notes que camina incòmode, considera l’ús de protectors per a les seves grapes o una crema específica per a mantenir-les en bon estat.
A casa, crea un ambient càlid i confortable. Un llit gruixut, una manta suau o un racó lluny de corrents d’aire poden marcar la diferència. Si tens un gos sènior, amb pèl curt o amb algun problema articular, la temperatura d’interior esdevé encara més important. Un espai estable i agradable ajuda a prevenir refredats i rigidesa muscular.
L’alimentació també influeix: consulta amb el veterinari si convé ajustar la seva ració o incorporar algun suplement que afavoreixi la vitalitat en aquesta època. I, finalment, recorda observar-lo amb atenció. Tremolors, mandra excessiva o potes enrogides poden ser senyals que necessita més escalfor o una revisió professional.
Amb aquests gestos senzills, el teu gos travessarà l’hivern amb comoditat i benestar, preparat per a gaudir de cada passejada, cada estona de descans i cada moment al teu costat.
Amb una mica d’atenció diària i adaptant algunes rutines, el teu gos afrontarà l’hivern fort, tranquil i ben cuidat.
Per Tot Sant Cugat