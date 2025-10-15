“No dormiràs”, d’Oriol Canals

Títol: No dormiràs
Autor: Oriol Canals
Pàgines: 368
Editorial: Rosa dels Vents
Sinopsi:
El Palau de la Música Catalana acull l’estrena de la gira mundial de l’exitosa Orquestra Filharmònica de Barcelona, dirigida per Víctor Alemany, el gran mestre contemporani de la música clàssica. En plena actuació, la icònica lluerna modernista que presideix la sala de concerts esclata en mil bocins i en cau, a plom, un home penjat amb una soga al coll.
L’explosió provoca el caos, i el pànic s’apodera del públic que omple el recinte. Aquest serà només el primer d’una sèrie de fets que se succeiran a les diferents capitals on l’orquestra actuarà. L’encarregada d’investigar-los serà la sergent Martina Roca, que s’endinsarà en un laberint on el costat més pervers de la condició humana dibuixarà una trama que atraparà el lector fins a l’última pàgina.
Font: lacasadellibro