Ara es compleixen els 56 anys. Un 11 de febrer de 1970 naixia, Juan Aguirre, a Sant Sebastià (Espanya). Instal·lat amb la seva família a Saragossa, a finals dels anys vuitanta forma el grup “Días de Vino y Rosas” amb el qual toca la guitarra i compon. A mitjans dels anys noranta crea amb Eva Amaral el duet Amaral, amb qui després d’anys de treballar en petits locals, aconsegueixen un inesperat èxit amb el seu tercer disc, “Estrella de mar”, essencialment per l’impuls immediat popular de la cançó “Sin ti no soy nada“.
Ambdós components del grup han aconseguit mantenir intacta, malgrat la dimensió comercial assolida, la qualitat i bon fer a la seva música. A Amaral, Juan Aguirre compon, toca la guitarra i ocasionalment canta.
Font: EfeEme.com