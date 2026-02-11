Quins són els millors animals per a conviure en pisos?

Viure en un pis no significa renunciar a compartir la vida amb un animal. Hi ha espècies petites, actives i curioses que s’adapten amb facilitat a espais reduïts sempre que rebin una atenció adequada i un ambient pensat per al seu benestar. Entre les més singulars hi ha l’esquirol llistat, un petit mamífer que desperta interès per la seva energia i la seva personalitat tan viva i audaç.
L’esquirol llistat és un animal inquiet, molt despert i encara poc habituat a conviure en entorns domèstics. Així i tot, quan s’incorpora a la llar amb poques setmanes de vida i se l’acostuma progressivament al contacte, sol desenvolupar confiança i pot arribar a mostrar-se afectuós. La clau és la paciència i un tracte delicat. Davant moviments bruscos o manipulacions incorrectes, pot reaccionar amb mossegades molt fortes; per això, si hi ha infants a casa, és essencial ensenyar-los a interactuar-hi amb calma i respecte.
A diferència d’altres esquirols, l’esquirol coreà —una de les varietats més comunes— passa molt més temps a terra que als arbres. Necessita, per tant, un espai ampli dins del seu recinte, amb túnels, amagatalls i zones per explorar. També s’hi poden incorporar branques, plataformes o rodes similars a les utilitzades pels hàmsters, elements que l’ajuden a canalitzar energia i mantenir-se actiu.
Una altra opció ideal per a pisos són els conills nans. De mida reduïda i amb una gran varietat de colors, són animals tranquils i sensibles. No pertanyen a la família dels rosegadors, ja que disposen de quatre incisius superiors en lloc de dos, i acostumen a pesar al voltant d’un quilo. Malgrat la seva aparença delicada, són intel·ligents i agraeixen tenir un espai on moure’s amb llibertat, així com moments de joc diari fora del recinte.
Conviure amb animals petits en pisos és possible i enriquidor. Només cal escollir l’espècie adequada i adaptar la llar a les seves necessitats perquè gaudeixin d’un ambient segur, estimulant i equilibrat.
Amb atenció, afecte i una bona convivència, aquests animals poden aportar calma i companyia al dia a dia.
Per Tot Sant Cugat