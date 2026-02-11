“Peti qui peti!”, de Marta Pérez Verge

Títol: Peti qui peti!
Autora: Marta Pérez Verge
Pàgines: 256
Editorial: Rosa dels Vents
Sinopsi:
Quants refranys, dites o frases fetes en català utilitzes en el teu dia a dia? Segur que més dels que et penses! Malgrat tot, moltes vegades no els diem en català per por que soni carrincló, o, si ho fem, no en sabem l’origen.
Tenen sentit avui dia certs refranys o dites, o han quedat obsolets en els temps actuals?
Podríem adaptar algunes dites als nous llindars morals de la societat?
De tot això i molt més en parla la Marta Pérez Verge en un llibre divertit, actual i reivindicatiu per a enriquir el llenguatge i no perdre expressions que formen part riquesa cultural del català.
