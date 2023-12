Fa 4 anys es publicava “Integral”, tota l’obra del singular Tino Casal

Un 13 de desembre de 2019, ara fa només 4 anys es publicava “Integral”, una caixa que recull tota l’obra del singular cantant Tino Casal. Un músic com pocs que no va poder acabar de demostrar com podia arribar a ser de transgressor a causa del maleït accident de circulació que va acabar amb la seva vida.

“Integral” conté tota la seva discografia oficial al llarg de sis vinils, cadascun d’un color, set cedés afegint un disc amb cançons que van sonar en directe a Ràdio Nacional d’Espanya, i un DVD amb més de quaranta actuacions, videoclips i entrevistes.

Tino Casal, un músic amb obres que caldria posar de nou a primera línia. Per aquest motiu i aprofitant l’efemèride, recollim un petit reportatge, molt aconseguit, sobre la vida d’aquesta estrella que es va apagar massa aviat.