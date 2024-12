Exposició a Cal Pal, “25 anys de nadales: Poesia i Art”

Cartell anunciant l’exposició (Cal Pal)

Cal Pal, a la Cortinada, a la parròquia d’Ordino, és un dels espais destacats de la cultura andorrana. Ara, presenta una exposició única que reinterpreta la tradició de les nadales des d’una perspectiva contemporània i artística. Amb la col·laboració de grans artistes i inspirant-se en poetes emblemàtics de la literatura catalana, aquesta exposició crea un pont entre l’art visual i la poesia, portant al públic una experiència sensorial inoblidable.

La mostra, titulada “Nadales: Poesia i Art”, és una recopilació de còpies d’obres creades per destacats artistes plàstics que han reinterpretat els poemes nadalencs de grans autors de llengua catalana. Aquest projecte ha estat impulsat pel mecenatge de Joan Rios i Masanell i té com a objectiu difondre la riquesa i la diversitat cultural de la comunitat internacional de llengua catalana, a través d’un diàleg visual entre l’art i la literatura.

Els visitants podran gaudir d’obres que uneixen la mestria de pintors com Josep Maria Subirachs, Antoni Tàpies, Miquel Barceló, Jaume Plensa i molts altres, amb els versos dels poetes més representatius de la tradició catalana, com Salvador Espriu, Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Joan Carner. Cada obra és una interpretació personal i única d’aquests textos que han marcat la cultura catalana, amb una mirada renovada que transcendeix els límits del Nadal.

Per a la Nadala 2024, la pintora andorrana, Carme Massana, ha estat convidada a reinterpretar l’escriptor i creador del pessebre vivent d’Escaldes-Engordany, Esteve Albert, una figura cabdal de la cultura andorrana, en un diàleg visual i poètic que enriquirà la col·lecció.

L’exposició compta amb obres de 25 artistes de renom, que inclouen creacions des de l’any 2000 fins a l’actualitat, amb una varietat de tècniques i estils que captiven i emocionen al públic. Algunes de les col·laboracions més destacades inclouen:

2000 Josep Maria Subirachs / Salvador Espriu

2002 Josep Guinovart / Jacint Verdaguer

2009 Antoni Tàpies / Ramon Llull

2010 Jaume Plensa / Joan Maragall

2019 Miquel Barceló / Josep Carner

2023 Antonello Alloro / Antonio Ballero de Candia

2024 Carme Massana / Esteve Albert (Andorra)

Del 21 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025, la mostra tindrà uns horaris ampliats coincidint amb l’obertura de Cal Pal entre setmana, amb motiu de les festes de Nadal: obertura de dilluns a dissabte, de 10:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores, i els diumenges de 10:00 a 14:00 hores (excepte els festius del calendari nadalenc i la vigília de festius, que tancarà a les 15:00 hores).

L’esdeveniment es presenta com una cita ineludible per a tots els amants de l’art, la literatura i la cultura catalana. Aquesta exposició és una oportunitat única per a descobrir una col·lecció de nadales que no només commemoren el Nadal, sinó que també celebren l’encontre entre la poesia i l’art, dues formes d’expressió que han marcat la història de la cultura catalana.