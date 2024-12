Comencen, a la Seu, les funcions d”El Rescat dels Minairons’

Cartell anunciant les representacions ‘El Rescat dels Minairons’

‘El Rescat dels Minairons’ torna aquest Nadal a la Seu d’Urgell. El muntatge de teatre comunitari, que actualment es representa cada dos anys, es podrà veure en quatre funcions al llarg d’aquests dos caps de setmana, al Teatre del Col·legi La Salle i tant en horari de tarda com de matí. L’estrena de l’edició d’enguany serà avui dissabte, 21 de desembre, a les 6 de la tarda, i la segona sessió serà demà, diumenge 22, a les 11 del matí. La setmana entrant es repetirà aquests horaris per a les dues últimes representacions: dissabte dia 28 (18.00 h) i diumenge dia 29 (11.00 h).

Les entrades anticipades, a partir de 6 euros, es poden adquirir al web https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online i a l’oficina de Turisme Seu (Espai Ermengol). També es poden adquirir directament al Teatre de La Salle des d’una estona abans de cada representació, tot i que en aquest cas el preu és de 12 €. D’altra banda, hi ha a la venda un pack familiar de 3 entrades per 18€.

La decisió de fer-lo cada dos anys es va prendre al 2022 per a poder facilitar la participació, tenint en compte que suposa un gran esforç de temps i d’energia de tots els participants que han estat assajant des del mes de setembre. I és que l’espectacle compta actualment amb la implicació de gairebé 200 persones, de les quals 82 hi prenen part actuant damunt l’escenari, mentre que la resta hi col·labora en les diferents tasques necessàries perquè es pugui dur a terme.

La tinent d’alcalde i regidora de festes de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, ha agraït a l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, i a tothom qui hi col·labora, el fet de fer possible aquesta proposta nadalenca “tan del Pirineu, tan nostra, que a més a més de ser un projecte de ciutat hi aporta una important funció social”. Per això, Moreno anima tothom a anar-la a veure un altre cop, tenint en compte que aquesta sisena edició presenta força novetats.

Aquest any s’han presentat més participants que mai a les audicions i, d’altra banda, al capdavant del muntatge hi haurà fins a una desena de professionals, amb l’objectiu d’augmentar-ne la repercussió i la qualitat.





Joc de llums i teles mòbils

El director del muntatge, Joel Pla, ha dit que hi ha hagut retocs en el guió per a fer-lo més dinàmic i també s’ha apostat per a ampliar les peces musicals que acompanyaran algunes escenes per a ajudar a crear l’atmosfera desitjada. El canvi més important, però, segurament es veurà en la posada en escena, on després de cinc edicions es canvia l’escenografia, que aposta ara per jocs de llums i formes, amb perfils de cases i teles mòbils. Pla ha avançat que enguany el públic també hi jugarà un paper important, perquè “tothom portarà una polsera que generarà llum, cosa que permetrà que el públic interactuï en l’espectacle”.

‘El Rescat dels Minairons’ és una producció compartida de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell -que aporta els recursos humans, l’organització i el material per a realitzar l’espectacle- i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que aporta els recursos econòmics. En ser considerat com “un projecte de ciutat”, també compta amb la col·laboració PEUSA i l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la participació de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, el Centre Claror i el Club Social El Picot.

A més de Joel Pla, l’equip de professionals que participen en la producció està format per Cristina Pericas (coordinació general); Raquel Torrent (cap de producció); Judith Puig (escenografia); Aniol Gurrera (direcció musical); Andrea Mercadal (direcció coral); Guillem Cirera (direcció coreogràfica); Eloi Pla (cap tècnic) i Naiara Escabias (coordinació visual).