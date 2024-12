Concert de Nadal a Ordino, aquest diumenge

Una imatge del concert que va fer la coral Piulets la primavera passada (Comú d’Ordino)

Aquest pròxim diumenge, 22 de desembre, a les 12 hores, tindrà lloc a l’Església de Sant Corneli i Sant Cebrià d’Ordino el tradicional Concert de Nadal, un esdeveniment especial que unirà les veus de la Coral Casamanya, sota la direcció de Josep Puig i la Coral Infantil Piulets d’Ordino a càrrec de Rafael Serrallet.

La Coral Infantil Piulets, formada per 12 nenes d’entre 5 i 10 anys de la parròquia, portarà la tendresa i la il·lusió pròpies de Nadal interpretant cançons tradicionals com Pastorets i El burrito sabanero, a més del clàssic Jingle Bells.

Per la seva banda, la Coral Casamanya oferirà un repertori variat que abasta des de peces clàssiques de Mozart i Händel, fins a cançons tradicionals nadalenques com Santa Nit i Nadala marinera. El concert també inclourà peces modernes com Per nosaltres i Els de dalt, de Joan Dausà.

El concert clourà amb la interpretació conjunta entre les dues corals de nadales tradicionals catalanes com ara Fum, fum, fum i el Noi de la mare. L’acte promet ser una experiència musical plena de màgia, emoció i esperit nadalenc, amb un programa pensat per a tots els públics.