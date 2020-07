Eurosènior: Confinament obligat

El confinament obligat pel desgavell científic de la Covid-19, ha servit per despertar consciències. Com a membres de la societat civil, manifestem el nostre rebuig al gran desconeixement científic sobre l’ésser humà, constituït per cos, ment i consciència.

Consciència, que segons la física quàntica, com energia que no es destrueix, sinó que es transforma, formant part de l’univers constituït com un tot, Assumim el repte que suposa tenir d’esforçar-nos per millorar l’actual societat inculta i decadent i a tal efecte proposem la creació de dos moviments: per un futur millor i per una salut millor.

Com a persones joves i com membres del Moviment per un Futur Millor, manifestem el nostre rebuig a l’actual societat depredadora materialista que malmet el nostre futur. Assumim el repte que suposa tenir d’esforçar-nos per millorar el nostre futur i el de la resta de la població i a tal efecte proposem: . . . .

Com a persones jubilades i com membres del Moviment per una Salut Millor, manifestem el nostre rebuig al tractament erroni de la salut que malmet la nostra qualitat de vida i la de la resta de la població. Assumim el repte que suposa tenir d’esforçar-nos per millorar l’actual sistema sanitari i a tal efecte proposem: . . . . . .

Demanem als lectors d’aquest escrit, que ens ajudin a completar les propostes dels dos manifestos anteriors, com si fos una enquesta, amb un llenguatge senzill, comprensible per a la nostra àvia i un contingut total, que no sobrepassi el d’una pàgina del format A4. Moltes gràcies.